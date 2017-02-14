На Грибовичской свалке начались работы по укреплению дамбы, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о начале проведения работ по укреплению дамбы на Грибовичской свалке (Львовская область).

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Неделю назад дал поручение срочно начать работы по рекультивации Грибовичской свалки. Сегодня получил сообщение, что эта задача выполняется - начались работы по укреплению дамбы", - написал глава правительства на странице в Фейсбуке во вторник.

При этом Гройсман заверил, что со всем необходимым дополнительно правительство поможет.

"Я буду держать этот вопрос на личном контроле, дело за городской властью - если и дальше все, от кого это зависит, будут добросовестно делать свою работу, вопрос львовского мусора будет решен", - добавил премьер.

Как сообщалось, Львовская областная комиссия по чрезвычайным ситуациям 25 января обратилась к городским властям Львова и руководству государства о выделении средств на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Грибовичах в связи с тем, что, по данным ГСЧС, там существует реальная угроза нового оползня.

На минувшей неделе премьер-министр призвал местную власть Львова срочно начать работы на Львовском полигоне твердых бытовых отходов возле села Грибовичи с одновременными переговорами с местными громадами вблизи участка для обустройства нового полигона.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Николаеве вспыхнул скандал из-за транспортировки на николаевскую свалку "львовского мусора". Тогда у горсовета проходит пикет – депутаты с пенсионерами протестовали против львовского мусора.