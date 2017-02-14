В РФ обвинили администрацию Трампа в «русофобии» из-за отставки советника Флинна

Глава комитета по международным делам Совета федерации России Константин Косачев раскритиковал решение об отставке бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Об этом Косачев написал на своей странице в Facebook.

Как известно, Флинн покинул свою должность из-за контактов с российской стороной без ведома администрации.

«Или Трамп не нашел необходимой самостоятельности и его последовательно (и небезуспешно) загоняют в угол, или русофобия поразила теперь уже и новую администрацию сверху донизу», — написал он.

По словам Косачева, Флинн, в отличие от многих других американцев высокого уровня, все же был открыт к диалогу, бывал в Москве и, как выяснилось, общался с нашим послом в Вашингтоне.

«Выгнать в отставку советника по нацбезопасности за контакты с российским послом (обычная дипломатическая практика) — это даже не паранойя, а нечто неизмеримо худшее», — добавил он.