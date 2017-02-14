Гройсман назвал Тимошенко «мамой украинской коррупции, популизма и неэффективности»

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал лидера партии «Батьківщина» Юлию Тимошенко «мамой украинской коррупции, популизма и неэффективности».

Об этом премьер-министр заявил 14 февраля в ходе заседания правительства, передает «LIGA.net».

- Отцом-основателем новейшего украинского государства ми считаем Михаила Грушевского. Родителями коррупции, популизма, неэффективности, экономических кризисов являются тоже люди. Я считаю, что мамой украинской экономической слабости, уничтожения независимости, коррупции, популизма и неэффективности является Юлия Тимошенко, - сказал он.

Как сообщается на сайте партии «Батьківщина», 10 февраля фракция зарегистрировала в Верховной Раде постановление об отставке Гройсмана.

Напомним, ранее сообщалось, что Гройсман «наехал» на вице-премьера Зубко, отказавшегося отвечать нардепу.