Фракция БПП требует созвать заседание СНБО из-за «блокады» Донбасса

Народные депутаты от фракции БПП обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с предложением срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны для рассмотрения вопроса прекращения незаконной блокады железнодорожных путей в Донецкой и Луганской областях.

Копию обращения к Президенту Украины разместил на своей странице в «Facebook» народный депутат фракции БПП Максим Ефимов.

«На заседание пригласить министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, министра энергетики и угольной промышленности, министра экономического развития и торговли, председателей военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей, городских голов, руководителей металлургических предприятий и ТЭС, находящихся на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, представителей организаторов, которые сегодня блокируют железнодорожные пути, народных депутатов, в частности, всех мажоритарщиков от Донецкой и Луганской областей», - говорится в обращении к главе государства.

Народные депутаты фракции Партии «Блок Петра Порошенко» отметили, что блокада подрывает боеспособность Украины и имеет катастрофические последствия для экономики и социальной сферы. Среди подписавшихся под обращением к Президенту Украины есть и николаевский народный депутат Борис Козырь.

Напомним, ранее сообщалось, что в «блокаде» оккупированного Донбасса участвует житель Николаевщины, находящийся в розыске.