Губернатор Николаевщины планирует тренировать активистов для противостояния угрозам в области

Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко планирует создать тренировочную базу для активистов, которые готовы оборонять территорию области от возможных угроз.

Об этом Савченко заявил в ходе Совета обороны во вторник, 14 февраля, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Алексей Савченко рассказал о созданном «Движении сопротивления Николаевщины», которое уже провело несколько конференций и определилось с проектами на будущее.

– Сегодня мы будем создавать тренировочную базу – учебный центр, где парни с «Движения обороны Николаевщины», которые являются простыми общественными деятелями, смогут получить и военную, и физическую подготовку, и будут готовыми боронить наше государство, – сообщил губернатор.

Еще он отметил о необходимости взаимодействия военных комиссаров и государственных органов по привлечению квалифицированных кадров для службы по контракту. Также губернатор обратил внимание на состояние отряда территориальной обороны.

Напомним, в Николаевской области создали общественное «Движение сопротивления», которое будет направлено на патриотическое воспитание и противодействие сепаратизму. Сообщалось, что «возникновению организации предшествовала конференция по вопросам территориальной обороны и военно-патриотического воспитания молодежи, которая была проведена в декабре по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко».