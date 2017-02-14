Украина дала гражданство экс-депутату Госдумы РФ, который давал показания против Януковича

Украина дала гражданство бывшему депутату Государственной думы РФ Денису Вороненкову, который дал показания по делу о государственной измене Виктора Януковича.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

- Я уже гражданин Украины. 4 декабря закончились мои полномочия депутата Государственной думы, а 6 декабря я стал гражданином Украины, - заявил Вороненков.

Он также подтвердил, что сотрудничает с украинским следствием.

- Я бы не хотел рассказывать материалы предварительного следствия, но вкратце… Да, я дал показания по делу о государственной измене Януковича. Я посчитал это своим долгом, помочь своей стране и изобличить этого негодяя. Ранее судимого уголовника, предавшего свой народ, бежавшего и обратившегося с просьбой ввести войска другого государства для уничтожения своих граждан, - заявил депутат.

Вороненков намекнул, что собирается получить какую-то должность в Украине.

- Я сейчас нахожусь в стадии переговоров. Сначала я получил гражданство, потому что не будучи гражданином страны, сложно претендовать на занятие каких-либо государственных должностей, - заявил он. - Украина для меня – вторая родная страна. Здесь тоже мои корни, в Херсонской области. Поэтому я здесь не чувствую себя чужим, приезжим. Украина принимает всех, кто в нее верит. Есть много проблем, но есть вектор развития, есть дух свободы, есть люди нормальные. Первое, что мы увидели, приехав сюда – люди добрые, нормальные, нету злых лиц. Из Киева не хочется уезжать.

Вороненков, будучи депутатом Госдумы, голосовал за аннексию Крыма и ввод российских войск в Украину. Вороненков представлял Коммунистическую партию в Госдуме. В декабре вместе с женой – тоже бывшим депутатом Государственной думы – он переехал в Киев.

23 января Генпрокурор Украины Луценко говорил о том, что его ведомством были допрошены два депутата Госдумы. Один из них – Илья Пономарев (ему в прошлом году дали вид на жительство в Украине), второй – Вороненков.