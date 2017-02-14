Европарламент сделал еще один шаг для отмены виз для Украины, - журналист

Европейский парламент одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран.

Об этом сообщает журналист Рикард Йозвяк, передает «Левый берег».

«Европарламент одобрил механизм приостановки безвизового режима. Теперь государства-члены Евросоюза должны сделать то же самое в ближайшие две недели», - написал он.

Напомним, 2 февраля Европарламент отменил визы для граждан Грузии. Изначально Украина и Грузия должны были получить безвизовый режим вместе, однако позже этот процесс разделили. Когда состоится голосование по Украине, пока неизвестно, но президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал, что ЕС введет безвизовый режим для Украины до лета 2017 года.

В декабре прошлого года в ЕС договорились приостанавливать безвиз с третьими странами на 9 месяцев. Возможными предпосылками для приостановления действия безвизовых режимов определены невыполнения обязательств третьих стран относительно соглашений о реадмиссии, а также значительный рост рисков для внутренней безопасности стран-членов в случае роста количества нелегальных мигрантов.

Приостановка безвиза будет происходить по сообщению страной-членом ЕС и Еврокомиссии о такой необходимости. При этом период приостановления определен в девять месяцев. В случае продолжения невыполнения третьей страной обязательств по визовой либерализации период приостановления может быть продлен до 18 месяцев.