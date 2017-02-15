Соратники Трампа контактировали со спецслужбами РФ еще за год до выборов, – NYT

Записи телефонных разговоров свидетельствуют, что члены президентской кампании Дональда Трампа контактировали с высокопоставленными российскими чиновниками из разведки за год до выборов в США в ноябре 2016 год.

Об этом пишет «The New York Times».

Правоохранительные органы и спецслужбы США узнали об этих связях примерно одновременно с тем, когда они доказывали попытки России вмешаться в президентские выборы, взломав штаб Демократической партии.

По словам источников, с разведкой РФ контактировали также и другие лица из окружения Трампа. С российской стороны в таких контактах принимали участие и члены правительства, а не только разведка.

Источники сообщили, что один из тех, кто фигурирует в этих телефонных разговорах - член предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, работающего на Трампа в качестве политического консультанта в Украине.

Манафорт эту информацию назвал «абсурдом» и заявил, что никогда не говорил с представителями российской разведки и никогда не имел ничего общего с российским правительством или администрацией Путина.

Других имен, а также какой-либо информации о звонках источники не сообщили.

Напомним, CNN сообщало, что спецслужбы США подтверждают часть компромата на Дональда Трампа. Подтверждения касаются информации о разговорах Трампа с дюжиной высокопоставленных российских чиновников и «другими россиянами». После этого ряд конгрессменов от Демократической партии США призвали к расследованию в отношении Майкла Флинна, действующего советника по вопросам безопасности при Белом доме, который, как предполагается, по телефону обсуждал американские санкции с послом России Сергеем Кисляком. После этого Майкл Флинн ушел в отставку.