У Путина ответили Трампу: Крым – наш

Мария Захарова Российская Федерация не намерена возвращать аннексированный Крым в состав Украины.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передают «РИА Новости».

- Мы свои территории не возвращаем. Крым – это территория Российской Федерации, – заявила Захарова.

В свою очередь пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта в Украине и намерена терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

- Тема возвращения полуострова не обсуждается и не будет обсуждаться с зарубежными партнерами, - добавил он.

Напомним, ранее официальный представитель Белого Дома Шон Спайсер сообщил, что Президент США Дональд Трамп ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.