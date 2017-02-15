Цены на газ для населения Украины с 1 апреля могут вырасти на 40%, - коммерческий директор «Нафтогаза»

Цены на газ для населения с 1 апреля могут вырасти на 40%.

Об этом сообщил коммерческий директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, в своей публикации на "Новом времени"

"Если не будет продлено государственное регулирование цен для потребностей населения, так называемые специальные обязанности, то исходя из текущих цен на газ на европейских рынках, курса гривны и прочих факторов, то можно ожидать, что цены на газ для потребностей населения вырастут на 40%... Если госрегулирование продлят, с чем ещё должен согласиться МВФ, поскольку в меморандуме правительство обещало МВФ, что специальные обязанности вводились только до 1 апреля, то тогда повышение цен возможно удастся отложить до октября", - написал он.

В то же время Витренко отметил, что если Стокгольмский арбитраж удовлетворит исковые требования к российскому "Газпрому" и госхолдинг начнет импортировать газ по цене "хаб минус" (европейская цена минус стоимость транспортировки от границы России до Германии), тогда можно ожидать снижения оптовой цены для населения вдвое по сравнению с текущей ценой.

В противном случае можно ожидать, что "повышение оптовых цен на газ для потребностей населения составит как минимум 47%".

Напомним, с 1 мая 2016 года в Украине установлена единая цена для населения на уровне 6,9 грн за кубометр. Повышение тарифа на газ было обязательством Украины перед МВФ. Предыдущий Кабмин планировал завершить его в 2017 году, но правительство Владимира Гройсмана утверждало, что повышение 2016 года приведет тариф к рыночному уровню.

Как известно, российский «Газпром» подал в Апелляционный хозяйственный суд Киева апелляционную жалобу на решение Хозяйственного суда Киева от 5 декабря, которым тот удовлетворил иск Антимонопольного комитета Украины и постановил взыскать с «Газпрома» 172 миллиарда гривен штрафа и пени.