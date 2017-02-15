«Я тебя застрелю»: харьковские патрульные снова словили пьяным за рулем подполковника СБУ

В Харькове сотрудники патрульной полиции в очередной раз обнаружили на факте вождения в состоянии алкогольного опьянения подполковника СБУ Олега Язвенюка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

Синицын отмечает, что старший оперуполномоченный спецслужбы был пойман на нетрезвом вождении 11 февраля. Он якобы употреблял спиртное в заведении вблизи Харькова.

Позже на место происшествия подошла еще группа поддержки Язвенюка, которая якобы также находилась с задержанным в этом же «кабаке». Среди товарищей Олега Язвенюка также были действующие сотрудники Управления СБУ в Харьковской области, которые принялись угрожать патрульным.

«Звучало: «мы вас закроем за терроризм», «я тебя застрелю рано или поздно» и от Олега и от его кентов с ксивами», - пишет Роман Синицын.

Сам Язвенюк отказался проходить проверку на опьянение при помощи «Драгера» и был госпитализирован якобы из-за плохого самочувствия. Протокол о админнарушении так и не был составлен.

Синицын также пишет, что подполковник СБУ Олег Язвенюк уже попадался патрульным на нетрезвой езде в апреле 2016 года, а также он ранее потерял травматический пистолет. Тогда за вождение в состоянии опьянения Язвенюк был оштрафован на несколько тысяч гривен.

Волонтер также отметил, что по данному инциденту было направлено письмо руководству СБУ с требованием наказать сотрудников спецслужбы за совершение этого конфликта.

Напомним, в зоне АТО на блокпосту бойцы батальона МВД задержали пьяных сотрудников СБУ.