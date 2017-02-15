Луценко обещает в ближайшее время вручить подозрение Новинскому

Генпрокуратура намерена в ближайшее время сообщить о подозрении депутату Верховной Рады по "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому.
Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Украинские Новости.
"В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении", - сказал он.
По его словам, в ближайшие месяцы дело будет передано в суд.
Луценко уточнил, что речь идет о давлении и влияние на митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира.
Генпрокурор уточнил, что речь идет о возможном отравлении митрополита.
Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.
Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.
Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.
Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.
В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.