Луценко обещает в ближайшее время вручить подозрение Новинскому

Генпрокуратура намерена в ближайшее время сообщить о подозрении депутату Верховной Рады по "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Украинские Новости.



"В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении", - сказал он.



По его словам, в ближайшие месяцы дело будет передано в суд.



Луценко уточнил, что речь идет о давлении и влияние на митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира.



Генпрокурор уточнил, что речь идет о возможном отравлении митрополита.



Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.



Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.



Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.



Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.



В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.