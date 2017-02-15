Луценко обещает в ближайшее время вручить подозрение Новинскому

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Генпрокуратура намерена в ближайшее время сообщить о подозрении депутату Верховной Рады по "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому.

Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор Юрий Луценко, передают Украинские Новости.

"В ближайшее время ему будет сообщено о подозрении", - сказал он.

По его словам, в ближайшие месяцы дело будет передано в суд.

Луценко уточнил, что речь идет о давлении и влияние на митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Владимира.

Генпрокурор уточнил, что речь идет о возможном отравлении митрополита.

Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Однако согласия на арест или задержание Новинского в ГПУ нет.

Регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Андрей Семенов

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