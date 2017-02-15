«За отсутствием правонарушения», - суд закрыл дело об элитной квартире нардепа Лещенко

Печерский районный суд Киева закрыл так называемое «квартирное дело» народного депутата Сергея Лещенко, не найдя в ней состава преступления.

Такое решение суд принял в среду, 15 февраля, передает «Украинская правда».

Председательствующий судья заявил, что суд «постановил по делу об административном правонарушении в отношении Лещенко Сергея Анатольевича... по части 1 статьи 172, пункту 5 Кодекса Украины об админнарушении закрыть за отсутствием состава административного правонарушения».

Как известно, в начале сентября 2016 года разгорелся скандал из-за приобретения Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева. НАПК просило суд оштрафовать его за нарушения при покупке квартиры в Киеве. Лещенко пояснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

Заявление об обнаружении признаков админнарушении НАПК обнародовало 1 декабря 2016 года. В частности, агентство считало, что при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов 550 тысяч гривен в новом доме в историческом центре Киева Лещенко «получил подарок в виде скидки на стоимость квартиры, которая была предоставлена застройщиком».

«Лещенко получил подарок, стоимость которого в 1307,43 раза превысила минимальную заработную плату (общая сумма скидки составила 1 миллион 801 тысячу 648 гривен)», - заявляло ведомство.

Лещенко утверждает, что все обвинения являются ложными, а заказ на его преследование поступил из Администрации Президента.