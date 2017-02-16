Через три месяца негде будет хоронить николаевцев – депутаты создадут рабочую группу

Михаил Трофанюк Через три месяца закончатся места на всех кладбищах и негде будет хоронить николаевцев.

Об этом сообщил присутствующий на сессии Николаевского городского совета директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк.

- Я готов сказать про минимум три месяца, в течение которых усопшие николаевцы будут обеспечены местами, - сообщил Трофанюк.

При этом он добавил, что захоронения проводятся на Мешковском, Балабановском, Жуковском и Новоматвеевском кладбищах. При этом из всех перечисленных кладбищ, статус открытого имеет только Новоматвеевское. На остальных кладбищах, по словам Трофанюка, происходят подзахоранения.

После этого городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что считает необходимым создать рабочую группу, которая займется рассмотрением вопроса с поиском места для расположения кладбища.

Как известно, Николаевский горсовет с крестами пикетируют горожане, выступая против кладбища в Кульбакино. Ранее сообщалось о том, что жители Кульбакино и Широкой Балки возмущены тем, что рядом с их домами может появиться кладбище.

Также ранее главный архитектор города Николаева Анна Палеха в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщала, что пока не будут проведены общественные слушания и принята процедурная часть утверждения Детального плана территорий, между микрорайонами Кульбакино и Широкая Балка никто строить кладбище не будет.

В 2015 году Николаевский городской совет принял решение отдать под кладбище территорию по улице Херсонское шоссе между Николаевом и поселком Полигон под новое городское кладбище. Однако, жители поселка, узнав об этом уже в 2016 году, когда Департамент ЖКХ заключил договор на 16 миллионов гривен на строительство кладбища, запротестовали против этого.

В результате мэр Николаева заявил, что кладбища в этом месте не будет. Однако, как сообщал директор КП «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк, времени до того момента, когда у города остается место для захоронений – до июня 2016 года, то есть оно уже на сегодняшний день исчерпано, и город, как он сказал, «захлебнется в трупах».

После этого начался активный поиск места под кладбище. Мэр Николаева пытается взять у Минобороны землю под новое кладбище, так как хоронить уже негде.