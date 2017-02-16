«Рост возможен», – вице-мэр Николаева оказался единственным кандидатом на место вице-губернатора

Валентин Гайдаржи В четверг, 16 февраля, вице-мэр Николаева по вопросам ЖКХ Валентин Гайдаржи проходит конкурс на занятие вакантной должности заместителя по вопросам развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты. Гайдаржи единственный кандидат, подавший документы на конкурс.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В первом этапе – тестировании, Валентин Гайдаржи правильно ответил на 35 вопросов из 40. Еще сегодня он будет решать ситуационные задачи и пройдет собеседование.

– Я шесть лет проработал замом в этой сфере в городском совете. Рост возможен, поэтому я и решил пойти. Но на сегодняшний день я действующий заместитель городского головы. Я не увольнялся, ­– рассказал Валентин Гайдаржи в комментарии «Преступности.НЕТ».

Валентин Гайдаржи также отметил, глава Николаевской ОГА Алексей Савченко интересовался у него, готов ли он поучаствовать в конкурсе на должность заместителя губернатора. По словам Гайдаржи, он позитивно ответил на вопрос губернатору. Вице-мэр также отметил, что не знает, хотел ли еще кто-то подаваться на конкурс. При этом он назвал работу в сфере ЖКХ «неблагодарной», так как она часто поддается критике.

Напомним, конкурс на занятие вакантной должности заместителя по вопросам развития инфраструктуры, строительства, экологии, жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты был объявлен главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко распоряжением от 27 января.