Украине грозит крупный дипскандал из-за атаки чиновников на китайское предприятие в НМТП, – СМИ

Украинские силовики из разных ведомств постоянно осуществляют давление на иностранных инвесторов, в том числе и компании с мировыми именами, такими как американская "Bunge" и китайская "Cofco Agri", что, в свою очередь может повлечь за собой серьезные дипломатические скандалы.

Об этом идет речь в программе «Особливий погляд» на 5 канале.

Так, в сюжете упоминается и ситуация в Николаеве стивидоры и трудовые коллективы, работающие на территории Николаевского морского торгового порта, обвинили правоохранительные органы в безосновательном давлении на иностранных инвесторов.

"Сейчас Украина на пороге масштабного дипломатического скандала, потому что чиновники атакуют одно из самых больших предприятий Китая "Cofco Agri". Поднебесная сегодня является наибольшим торговым партнером Украины и неоднократно заявляла поддержку территориальной целостности Украины. Сейчас жадность украинских чиновников может похоронить 25-летнее сотрудничество двух стран", - говорится в сюжете.

Так, говоря о давлении на иностранных инвесторов, Андрей Дмитренко, директор компании «Украинский строитель», которая построила на территории порта несколько объектов, утверждает, что это все может быть чревато для страны в целом.

"Это может быть чревато для страны в целом - ни один инвестор не будет вкладывать в нашу страну", - говорит Дмитренко.

В частности, говоря о территории Николаевского порта, Андрей Дмитренко добавил, что иностранный инвестор, который сегодня подвергается давлению, не поставил бы ни одной подписи, ни на одном документе, пока не проверил бы, правильно ли выполнены все процедуры, включая земельные вопросы.

Андрей Дмитренко "Мы говорим уже всем неоднократно, о том, что эта территория была свалкой. Свалкой, на которой мы при начале строительства, и есть большое количество подтверждающих документов, производили выемки строительного мусора. Эти площадки реализовывались действительно в тяжелый для Украины период. И нужно было иметь определенную смелость, чтобы в этот период начинать работу с международными инвесторами. И вы представляете, какое количество аргументации должно было быть, в том числе и у нашей компании, которая участвовала в создании этой инвестиционной площадки, в том, чтобы привлечь этого инвестора в такие тяжелые времена и в такие военные действия, которые у нас сейчас в стране существуют. Компания, которая зашла, поверила, проверила, вложила деньги, экспортирует, продолжая вкладывать деньги в перегрузочные мощности, находится под давлением прокуратуры, каких-то проверок аудиторских непонятных, со стороны МВД, силовых захватов, потому что на территории и одного, и второго предприятиях осенью также производились обыски и выемки документов. И они не понимают, почему, что происходит. Почему мы пришли, вложили, президент рассказывал, что это прекрасная инвестиция, прекрасное вложение денег сегодня находится под таким прессингом", - заявил Андрей Дмитренко.

Борис Козырь Продолжая описание ситуации в Николаевском порту, народный депутат Украины Борис Козырь, заявил, что сейчас у руководства Николаевского филиала «Администрации морских портов Украины» стоят «не до конца профессиональные люди».

"По моему мнению, в руководство порта АМП Николаевский филиал пришли не до конца профессиональные люди. Уверен в том, что с учетом того, что в головной офис АМПУ сейчас прошла смена менеджмента. Уверен, что сейчас кадровая политика Николаевском порту будет изменена и у частных стивидоров проблем с «Администрацией морских портов Украины» больше не будет", - выразил надежду на лучшее Борис Козырь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что глава Николаевского морпорта обвинил Мининфраструктуры в том, что они хотят завести «своих» людей в порт любой ценой.