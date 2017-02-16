В Николаевской мэрии трудоустроили очередного депутата от «Оппозиционного блока»

Наталья Манзюк Депутат Николаевского городского совета от партии "Оппозиционный блок" Наталья Манзюк назначена заместителем начальника Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

Об этом с социальной сети Facebook сообщила сама Наталья Манзюк.

По ее словам, она приступит к исполнению обязанностей чиновника Николаевской мэрии уже с 21 февраля.

Как известно, начальником Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета является бывший боксер Олег Машкин- соратник экс-губернатора Николаевской области Вадима Мерикова.

Стоит отметить, что до недавнего времени Наталья Манзюк работала главным специалистом отделения ведения госреестра избирателей Украины в администрации Корабельного района города Николаева.

Примечательно, что в за последние несколько месяцев представители «Оппозиционного блока» получили несколько руководящих должностей в структуре городской власти Николаева. В частности, Александр Омельчук стал вице-мэром по вопросам энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовета.

А недавно депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Светлана Гладун была назначена главой Администрации Ингульского района Николаева.