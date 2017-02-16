Почему никто не сидит. Борцы с коррупцией объясняют причины

Что такое большая рыба и как ее поймать, выясняли депутаты на заседании профильного парламентского комитета вместе с руководителями антикоррупционных органов НАБУ и САП, Артемом Сытником и Назаром Холодницким. Как борцы с коррупцией отчитались о самых громких делах - в материале LIGA.net.

За год работы НАБУ открыло производства, общая сумма убытков по которым составляет 82 млрд грн. Из них 115 миллионов уже возвращены в бюджет, утверждает директор НАБУ Сытник. Также, по его словам, удалось закрыть ряд коррупционных схем. Например, ликвидация схем Онищенко в Укргаздобыче привела к увеличению поступлений в бюджет.

"Если за три года прибыль Укргаздобычи по этим скважинам составила 25 млн грн, то за три месяца после ликвидации этой схемы прибыль составила 162 млн грн, а Укргаздобыча вышла на первое место в рейтинге налогоплательщиков", - сказал он.

Сытник подчеркнул, что задача антикоррупционных органов не просто арестовать и направить дело в суд, а добиться приговора, вернуть украденные средства и сломать коррупционную схему. Самой привлекательной кормушкой для коррупционеров остаются госпредприятия - и НАБУ работает практически по всем.

"Без создания антикоррупционного суда все наши усилия будут нулевыми", - добавил глава НАБУ.

Сытник отметил, что основная претензия - отсутствие судебных приговоров. В то же время много антикоррупционных производств провисают, потому что такие дела может рассматривать только коллегия из трех судей. Собрать коллегию проблема, так как не все суды укомплектованы. Директор НАБУ также подчеркнул, что именно решение суда является основанием для возврата украденных денег в бюджет.

Выход, по его мнению, в создании специализированного антикоррупционного суда. Причем, Сытник уверен, что создать такой суд, при наличии законодательной базы, можно уже до конца года. И с 2018-го смело вписывать в бюджет возвращенные средства. Глава антикоррупционного комитета Рады, депутат Самопомощи Егор Соболев сообщил, что уже на следующем заседании комитет может рассмотреть проект закона об антикоррупционном суде.

Еще один запрос НАБУ - разрешение на прослушку. Тут комитет тоже обещал свою поддержку. Но у депутатов возникли вопросы помимо судебных приговоров и оперативности следственных действий. Они интересовались, где же "крупная рыба".

"Может мы законодательно определим, что такое крупная рыба, - по-одесски ответил Сытник, - Например, мы задерживаем руководителя титано-магниевого комбината, ему инкриминируется разворовывание 480 млн грн. И я спрашиваю, это большая рыба или нет".

Директор НАБУ снова возвращался к теме судов и говорил, что руководитель выпущен под залог 5 млн грн, с ним продлевают контракт, и именно он будет готовить к приватизации контрольный пакет акций предприятия.

Сытник также сообщил, что открыто фактовое производство по действиям одного из руководителей Нацбанка. Антикоррупционный прокурор Холодницкий уточнил, что речь идет о "пленках Рожковой". Ряд подозреваемых, по информации Сытника, уже есть в производствах по коррупции на Укрзалізниці.

Холодницкий, в свою очередь, пообещал в скором времени процессуальное решение по делу экс-депутата Николая Мартыненко. И заверил, что следствие по главе ЦИК Михаилу Охендовскому продолжается. Член комитета Сергей Лещенко предложил искать большую рыбу среди первых лиц.

"Онищенко утверждает, что он выполнял прихоти и отдавал часть денег руководителям государства, в том числе президенту Порошенко, Кононенко и так далее", - сказал Лещенко.

Холодницкий отметил, что Онищенко много заявляет публично, но чтобы это стало источником доказательств, заявление должно быть внятным и официальным.

"Открою небольшую тайну следствия, во время разговора по скайпу он не предоставил конкретной информации - кому, как, где и за что он давал деньги в духе "не помню, надо посмотреть, надо проверить". Он просто сидел в кафешке в Лондоне, или где-то еще, и беседовал с нами. Это не внесешь в протокол", - сказал он.

Отвечая на вопрос главы комитета Соболева о том, расследуется ли, кто на самом верху крышевал схемы Онищенко в Укргаздобыче, Холодницкий отметил, что производство ведется не только по Онищенко.

"Подождите еще немного", - попросил он, сославшись на тайну следствия.

Проблемным остается еще одно место большой антикоррупционной рыбалки - проверка деклараций высоких должностных лиц. Накануне слушаний в комитете НАПК и Минюст наконец согласовали порядок проверки деклараций. Холодницкий отметил, что по-хорошему сначала нужно было утвердить порядок, а потом собирать декларации.

"Надеюсь, что наконец начнется реальная проверка деклараций. А мы сделаем свою часть работы", - сказал он. "Не надейтесь, - отреагировал Соболев, - Порядок не предусматривает реальной проверки деклараций высоких должностных лиц. Или вы это расследуете с НАБУ, или клептократы перевернут эту страницу и вопросов к ним не возникнет".

САП не только надеется на проверки НАПК, но и работает в рамках компетенции, пояснил журналистам Холодницкий после заседания комитета.

"Страна ахнула и все остановилось. А первого апреля уже будут подавать декларации за 2016 год. Будет еще около 100 тысяч декларантов. Что будет, если мы еще с первой волной не разобрались? Все потонет, как в океане", - сказал он.

Холодницкий отметил, что САП не хочет подменять НАПК, и ждет от него аналитических материалов. Но уже зарегистрированы первые производства по фактам подозрений в незаконном обогащении.

"Но чтобы эти производства закончились подозрениями и обвинительными актами, нужно проводить следственные действия. Нужно установить, как было приобретено имущество, и есть ли оно на самом деле. Вы верите, что у кого-то дома есть 100 миллионов гривень наличкой? Как это выглядит? Я не верю", - добавил глава САП.

Ирина Шевченко, ЛIГА.