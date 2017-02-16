«Путин и Трамп встретятся, когда сочтут возможным», - Лавров

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Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу тогда, когда сочтут ее возможной.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Будем исходить из того, что, когда президенты сочтут возможным, тогда и состоится встреча президента Путина и президента Трампа», — сказал глава российского МИДа после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

По его словам, Россия и США будут продолжать контакты, и в течение ближайших месяцев для этого будет ряд возможностей.

В то же время помощник президента России Юрий Ушаков также сообщил, что четкого понимания по поводу встречи лидеров России и США пока нет.

Андрей Семенов

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