СНБО обязал Кабмин проверить обоснованность тарифов ЖКХ, а силовиков – нейтрализовать угрозы в энергетике

Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину вместе с НКРЕКП безотлагательно изучить объективность, экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. Документом также поручено силовикам принять неотложные меры по нейтрализации угроз энергобезопасности.

Об этом говорится в решении СНБО от 16 февраля, утвержденном президентским указом №37/2017 от 16 февраля.

Согласно документу, также Кабмин обязан вместе с Нацкомиссией безотлагательно проработать возможные меры по совершенствованию механизмов государственного регулирования деятельности в этой сфере естественных монополий и управления субъектами хозяйствования, корпоративные права которых принадлежат государству, а также проинформировать население о результатах этой работы.

Кроме того, правительству поручено разработать и обеспечить реализацию программы строительства новых энергоблоков и реконструкции имеющихся энергоблоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей, на которых используется уголь антрацитовой группы, для обеспечения применения ими угля газовой группы отечественной добычи.

Также Кабинету Министров поручено утвердить новый порядок перемещения товаров через линию разграничения, организовать ремонт поврежденной транспортной инфраструктуры в районе проведения Антитеррористической операции, а также принять меры по диверсификации и созданию резерва энергетического угля. Еще Кабмин должен временно прекратить экспорт антрацитового угля.

Правоохранительным органам поручено обеспечить надлежащую охрану объектов газо- и электроснабжения, транспортной инфраструктуры в районе проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях и создание надлежащих условий по безопасности для их бесперебойного функционирования. Нацолиция Украины, Национальная гвардия, СБУ должны обеспечить безопасность и сделать невозможными установленным законом способ попытки нарушения общественного порядка на объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, СБУ должна безотлагательно активизировать работу по нейтрализации попыток российских спецслужб, их агентуры, связанных с ними подрывных элементов и диверсионно-разведывательных групп усложнить функционирование объектов критической инфраструктуры.

Напомним, 15 февраля Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в энергетике.