Блокада мозга

Возможна ли «новая эра Гройсмана»? Зависит от того, сумеет ли Премьер консолидировать вокруг себя депутатов, дабы те в апреле повторно предоставили ему годовой иммунитет. Допустит ли подобное Банковая? И каковы истинные отношения между Банковой и Грушевского? Какие корректировки может внести в них энергоблокада? Именно эти темы – ключевые в предстоящие недели. О них подробнее и поговорим.

Кабмин vs Банковая

«Я не собираюсь быть Президентом. В этом – я точно не конкурент Порошенко», – категорически сказал Гройсман на закрытой встрече с журналистами в среду днем (встреча была «офф-рекордс, но, надеюсь, одну цитату мне простят). Сказал, прозрачно намекая: во втором сроке Петра Алексеевича не сомневается. По состоянию на сейчас – точно.

Общепринятое мнение относительно Владимира Борисовича: избрав себе амплуа «технократа» (в хорошем смысле слова), он нацелен на практике показать «как управлять страной» – доказать, что может быть эффективным премьером, давать предметные результаты и т.д. Правда, без формирования «собственного политического имиджа» (привет Евгению Марчуку, в далекий 1996-й) в этом деле не обойтись. Вопрос лишь в том, где – черта. Это – раз. Два – как потом такой имидж капитализировать.

Именно поэтому на сегодняшний день слова Гройсмана диссонируют с практическими шагами. Глава КМУ начал действовать в логике повестки дня президентской кампании.

Тут, однако, важны дефиниции. Действовать в логике кампании и начать такую кампанию – не одно и то же. Во всяком случае, пока.

Доказательства? Взять хотя бы его пикировку с Тимошенко.

Со стороны выглядит линейно: «Батькивщина» инициирует выражение Кабмину недоверия, в ответ глава Кабмина называет Тимошенко «матерью коррупции». Но все сложнее: выпад Владимира Борисовича против Юлии Владимировны не был случайным эмоциональным всплеском. Нет, это был хорошо продуманный (в том числе – с точки зрения медийного сопровождения), подготовленный и срежисированный ход. Тимошенко (нравится это кому-то или нет) – носитель солидного президентского рейтинга. Атакуя большое, ты сам возвышаешься, становишься его, большого, частью (особенно если получаешь ответ). Кроме того, опосредованно работает код: «технократия» против «популизма» (оба слова – в кавычках).

В нападках на Тимошенко Гройсман – как ни парадоксально – союзник Порошенко. «Все на борьбу с Тимошенко!» – латентный лозунг АП (Садовой – на втором плане). И Владимир Борисович тут в авангарде. По сути, он говорит и делает то, что – в силу объективных причин – не может себе позволить Петр Алексеевич.

Что до «точек напряжения» между Порошенко и Гройсманом, то все просто. Да, они есть. Чуть меньшие, чем между Порошенко и Яценюком в свое время. Но пока – на сугубо эмоциональном уровне. Так уж Петр Порошенко устроен, что его всегда будет раздражать хоть сколько-нибудь самостоятельный Премьер, имеющий собственное мнение, способный оппонировать. Ну, вот как Гройсман. Сие, однако, не значит, что Порошенко настроен его менять. Может, и хотел бы, да возможности нет – риски парламентского коллапса и досрочных выборов слишком высоки. Не стоит игра свеч.

Складывается ситуация – в который уже раз – совершенно шизофреническая, но – увы – вполне характерная для украинской политики. Когда обладающий и де-юре и де-факто бОльшими полномочиями Премьер-министр мыслит категориями президентства, а человек, уже ставший Президентом, пытается установить контроль за Премьер-министром.

Кабмин vs парламент

Что до самого Владимира Борисовича, то у него сейчас – горячая пора. 14 апреля оканчивается срок годового иммунитета, предоставленного Премьеру Верховной Радой. По истечению 12 месяцев ВР должна заслушать отчет правительства (давеча уже утвержденный Кабмином и переданный в ВР), дальше – не/проголосовать за программу правительства на год будущий.

Именно, не/голосование – есть ключевое. Собственной масштабной поддержки в ВР Гройсман, как известно, не имеет. Принятие бюджета – когда голоса собирались силами не столько его, сколько Порошенко и Яценюка – исчерпывающее подтверждение. На сей раз Владимиру Борисовичу придется потрудиться самому. Ибо никто – кроме него самого, да узкого круга винницких единомышленников – в пролонгации правительственного иммунитета не заинтересован. В том числе, Президент Порошенко. Последнему куда логичнее создать весьма строптивому Премьеру «подвешенную ситуацию». Как это уже было с Арсением Яценюком, работавшим без утвержденной парламентом программы действий - под дамокловым мечом отставки.

Если все ж Владимиру Борисовичу удастся обеспечить поддержку депкорпуса, и его программу действий на будущий год примут, с этого момента можно начинать отсчет «новой эры Гройсмана». На протяжении которой, весьма высока вероятность, приоритеты изменятся. Вплоть до президентских. А уж элиты – что региональные (не только винницкие), что локальные – парламентские, быстро самонаведутся на нового фаворита.

Все это – элементы подковерной игры, без которой сложно себе представить украинский политикум. Да, и любой другой, впрочем, тоже.

При том, что все ее, игры, участники одержать победу могут лишь в единственном случае. Если в Украине утвердится, наконец, полноценная парламентско-президентская республика. В которой Президент будет выполнять свои функции, не посягая на функции Премьера, Министра иностранных дел, обороны, главы СНБО и т.д. Премьер – свои, не замахиваясь – даже сугубо гипотетически – на президентские, да и само президентство. А парламент из места «терок» станет местом принятия решений. Каким ему быть положено. И каким он в последний раз был ровно три года тому назад – на протяжении нескольких кровавых февральских дней 2014-го года.

Кабмин vs блокада

Главный предмет обеспокоенности последних дней – что в АП, что в Кабмине – энергетическая блокада. И там, и там понимают:

тема с блокадой неслучайно возникла именно сейчас;

ее «фронтмены», в том числе – из числа народных депутатов – действуют несамостоятельно, но под чутким руководством «идейных вдохновителей».

Главным «вдохновителем» на Банковой называют Игоря Коломойского. Которому, дескать, расшатывание ситуации, политическая дестабилизация всячески выгодны. Особенно, если они потенциально способны привести к парламентскому кризису и переформатированию большинства (не коалиции – большинства, эта деталь важна).

Второстепенным … Рината Ахметова. Да-да, несмотря на крепкую дружбу и неформальный статус «партнера» Президента. Казалось бы: зачем Ринату Леонидовичу подобные хлопоты? Ведь все до этого тихо-мирно работало, приносило стабильную прибыль. Потенциальный мотив все тот же: расшатывание политической ситуации с прицелом на изменение формата большинства. Для усиления собственных позиций, разумеется.

Так, повторяю, полагают на Банковой. У Ахметова – категорически опровергают. Дескать, им блокада первым невыгодна, поскольку «не приведет к успеху Украины». К месту вспоминают давнее изречение самого Ахметова: «у меня в этой стране активы. Если страна успешна, их стоимость растет и, соответственно, наоборот».

В КМУ, в свою очередь, уверены: без «российского следа» в блокаде не обошлось. В связи с чем прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта. Вплоть до похода «возмущённых блокадников» на Киев. С оружием, разумеется. Аллюзия на традиционный ночной кошмар власти под названием «бунт батальонов» - в студию.

Вообще парадоксально, но в «блокадной» истории Кабмин де-факто остался с проблемой один на один. Еще и накануне отчета правительства, о чем – выше.

В среду КМУ де-факто ввел режим ЧП в энергетике (что, кстати, вовсе не синоним грядущих веерных отключений. Напротив – призван их упредить), а сам Гройсман высказался в пользу созыва внеочередного заседания СНБО.

"Поскольку блокирование происходит на территории, на которой проводится антитеррористическая операция, это уже выходит за пределы компетенции правительства. Это вопрос СНБО, потому что здесь есть вопрос национальной безопасности. Поэтому я обратился в СНБО с вопросом рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня", - сказал Премьер на заседании КМУ 15 февраля.

В четверг внеочередное собрание Совбеза состоялось. Вот только Владимир Борисович, кажется, забыл о существовании указов Президента №876/2014 и №298/2015. Оба – в исполнение решений СНБО, где перечислен целый ряд мер для обеспечения энергобезопасности. В том числе (в Указе 2015 года) - рассмотреть вопрос реконструкции энергоблоков украинских ТЭС для отказа от угля антрацитовой марки и перевода их на уголь газовых марок отечественной добычи.

Почему эти предписания не были выполнены (в полной мере – так точно) ни Яценюком, ни Гройсманом, вопрос, пожалуй, риторический. Как и то, почему никто не понесет за это предметную ответственность (ясно же, что не понесет).

Просто – пока гром не грянул – всех все устраивало. Одни – бесстыдно зарабатывали (ну, и делились с кем положено, разумеется), другие – оправдывая повышение тарифов – повторяли малопонятные для населения мантры про «Роттердам плюс». Который, если верить НКРЭ и министру Насалику, оказался фейком, а уголь из ОРДЛО по-прежнему востребован.

Жадность губит.

Причем, не только фраеров.

Соня Кошкина, LB.ua