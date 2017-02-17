Сотрудники ГПУ в Днепре обыскивают корпорацию нардепа от Радикальной партии

Генпрокуратура проводит обыски в офисных помещениях компании S. Group, принадлежащей семье нардепа Рыбалки, по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.



Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем Facebook.



По ее данным департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ проводит обыски в офисных помещениях группы компаний S.Group, что находится в Днипре.

"Эти действия ведутся в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), покушения на присвоение чужого имущества в особо крупных размерах, а именно 110 млн грн (ч. 5 ст. 191 УК Украины) и служебного подлога (ст. 366 УК Украины)", - написала Сарган.

Досудебное расследование в указанных уголовных производствах продолжается, указывает пресс-секретарь Генпрокурора Украины.

Вместе с тем, сам народный депутат Сергей Рыбалка заявил, что обыски также проходят в офисе "Радикальной партии" в Днепре и считает это политическим давлением на него со стороны Генпрокуратуры и СБУ.