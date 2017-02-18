Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает блокировку сайтов

Петр Порошенко Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 29 декабря 2016 года "Об угрозах кибербезопасности государства и неотложных мерах по их нейтрализации".

Соответствующий указ от 13 февраля опубликован на сайте президента.

Кабинету министров в трехмесячный срок поручено внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты по имплементации положений Конвенции о киберпреступности, ратифицированной законом от 7 сентября 2005 года № 2824-IV.

В них нужно предусмотреть, в частности, "введение блокировки (ограничения) по решению суда операторами и провайдерами телекоммуникаций определенного (идентифицированного) информационного ресурса (информационного сервиса)".

Также Кабмин должен предусмотреть в законопроектах установление требований о предоставлении операторам и провайдерам телекоммуникаций по требованию правоохранительных органов информации, необходимой для идентификации поставщиков услуг и маршрута, которым была передана информация.

Также правоохранительным органам должны быть предоставлены полномочия по внесению обязательных к исполнению предписаний владельцам компьютерных данных (операторам и провайдерам телекоммуникаций, другим юридическим и физическим лицам) о срочном фиксировании и хранении компьютерных данных, необходимых для раскрытия преступления, на срок до 90 дней с возможностью продления этого срока до 3 лет.

Кроме того, должно быть предусмотрено введение действенного механизма использования в уголовном процессе доказательств в электронной форме, собранных в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности.

Кабинету министров также поручено в трехмесячный срок подготовить с участием СБУ законодательные предложения по определению ограничительных мер в отношении использования на объектах критической инфраструктуры программного обеспечения и телекоммуникационного оборудования, разработанного/изготовленного субъектами хозяйствования государства-агрессора, и внести на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект.

Национальному банку рекомендуется, в частности, разработать с участием СБУ в месячный срок вопрос по разработке правового механизма блокировки (прекращения) на территории Украины функционирования электронных платежных систем субъектов государства-агрессора.

Решение СНБО от 29 декабря 2016 года содержит также два тайных пункта.