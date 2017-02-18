Половине украинских пенсионеров повышать пенсию не будут, так как им не хватает стажа, - министр Рева

Половина украинских пенсионеров, а это 6 миллионов человек, не имеют полного трудового стажа, а потому должны получить сигнал о том, что кто взносов не платит, тот в будущем потеряет шанс на достойное пенсионное обеспечение. Однако такие пенсионеры получат возможность «докупить» отсутствующий стаж, уплатив в Пенсионный фонд взносы за недостающие годы работы.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает «Экономическая правда» со ссылкой на DT.UA.

По его словам, среди 12 миллионов украинских пенсионеров далеко не все имеют полный стаж, и реальной актуализации пенсионных выплат востребуют всего около 6 миллионов из них.

- Встав перед необходимостью провести актуализацию выплат, любое правительство попадает в ситуацию, когда ему надо принимать принципиальные решения и повышать пенсии только тем, кто их заработал. Не все же эти 12 миллионов пенсионеров имеют полный стаж. В реальной актуализации нуждаются около 6 миллионов из 12, - заявил Рева.

По словам министра, с точки зрения пиар-эффекта наиболее эффективным было бы просто поднять всем пенсии на 200 гривен, однако подобное решение было бы несправедливым.

- Мы должны дать сигнал и тем, кто взносов не платит, что в будущем они потеряют шанс на достойное пенсионное обеспечение, - отметил он.

Тем временем, как отмечает издание, это не значит, что пенсии тех, кому не хватает стажа, будут заморожены, однако выплаты им будут подниматься на минимальном уровне, в качестве индексации на уровень инфляции.

- При этом отсутствующий стаж можно будет, по словам министра, докупить, заплатив в фонд взносы за недостающие годы работы. Вот только много ли будет тех, кто готов на склоне лет выложить кругленькую сумму за достойное пенсионное обеспечение? Десять отсутствующих лет стажа при минимальном взносе в 704 гривен обойдутся в 85 тысяч, а гарантировать будут только получение минимальной же пенсии. В итоге те, кто заплатить сможет, охотнее потратят имеющиеся средства на себя, минуя Пенсионный фонд, а те, кто не накопил, обрекаются на нищенское существование, - пишет издание.

Напомним, ранее министр Рева заявлял, что в будущем размер пенсии в Украине будет зависеть от того, сколько средств на протяжении трудовой деятельности успел накопить человек.

Напомним также, что министр социальной политики Андрей Рева в декабре 2016 года получил 13 тысяч 90 гривен из бюджета в качестве надбавки за интенсивность труда.