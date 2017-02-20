Депутат от «ОБ» хочет и в руководство Николаевского облсовета, и оставаться в оппозиции: «Название партии менять не будем»

Андрей Кротов Депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Андрей Кротов подтвердил, что у него есть и намерение, и желание стать заместителем главы облсовета.

Об этом он заявил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете определились с новыми замами главы, ими станут депутаты от «Блока Петра Порошенко» - Иван Кухта и «Оппоблока» - Андрей Кротов.

По имеющейся информации, указанные кандидатуры уже на ближайшей сессии облсовета, 23 февраля, должна будет предложить председатель Виктория Москаленко.

Примечательно, что ранее, когда вопрос о выдвижении члена фракции «Оппозиционного блока» Петра Паламарюка в руководство совета ставила сама фракция, Москаленко отмечала, что ей непонятна такая позиция депутатов-«оппозиционеров»: быть во власти, оставаясь при этом в оппозиции. И тогда Паламарюку не хватило голосов для избрания.

На вопрос, что же изменилось с тех пор, Андрей Кротов сказал, что «тут не стоит вопрос о каких-то договоренностях».

- Вопрос стоит в нормальной работе областного совета. Это основной тезис, который я хочу сказать, чтобы работа депутатов шла в хорошем направлении, - сказал он. – Название партии менять не будем. Мы как были оппозиционной партией, так и остаемся оппозиционной партией. Но работа депутата областного совета подразумевает работу депутата областного совета…

Он считает, что его присутствие в руководстве облсовета поможет депутатам консолидироваться.

Примечательно, что за последние несколько месяцев представители «Оппозиционного блока» получили несколько руководящих должностей в структуре городской власти Николаева. В частности, Александр Омельчук стал вице-мэром по вопросам энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовета.

А недавно депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Светлана Гладун была назначена главой Администрации Ингульского района Николаева.