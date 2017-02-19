«Это первое что делали диктаторы», - Маккейн раскритиковал Трампа за его высказывания о СМИ

Сенатор-республиканец Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа за его высказывания о средствах массовой информации, заявив, что с нападок на СМИ начинали диктаторы.

Об этом сообщает Sky News.

В то же время, как отметил Маккейн, он не считает, что Трамп стал на путь, который ведет к диктатуре. Однако сенатор заявил, что "мы должны усвоить уроки истории".

"Они (диктаторы) начинали с подавления свободной прессы. Другими словами, с консолидации власти. Если посмотреть на историю, то уничтожение свободной прессы - это первое, что делали диктаторы", - заявил Маккейн.

При этом сенатор признался, что лично он не любит масс-медиа, однако без них много индивидуальных свобод будут утеряны.

Отметим, ранее глава США Дональд Трамп назвал крупнейшие СМИ страны врагами американского народа. Позже он также пообещал "вывести СМИ на чистую воду".

Напомним, ранее британские СМИ заявили о загадочной смерти генерала ФСБ, причастного к досье на Трампа.