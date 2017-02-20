«Чтобы оппозиции было меньше», – Москаленко оправдала кандидатуру депутата от «Оппоблока» на своего зама

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко будет ориентироваться не на партийную принадлежность претендентов к себе в заместители, а на то будут ли они (претенденты, - ПН) придерживаться ее позиций и приоритетов в работе.

Об этом Москаленко заявила корреспонденту «Преступности.НЕТ», комментируя возможность избрания своим заместителем экс-регионала Андрея Кротова, во время официальных мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Героев Небесной сотни.

Как известно, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете определились с новыми замами главы – одним из них станет экс-регионал.

«Любые заместители, которые будут мною поданы на сессии областного совета, если они будут поддерживать мою позицию и мои приоритеты в работе, это будет главным, а не от какой он партии», - заявила Москаленко говоря о возможном появлении у себя в заместителях экс-регионала Кротова.

«Моя позиция, и вы все ее знаете, я ее и сегодня заявляю – это Украина превыше всего, украинский язык – единственный государственный язык, это помощь участникам АТО, почтение памяти тех, кто погиб во время Революции Достоинства и сегодня на Востоке Украины. Я думаю, что у нас достаточно примеров тому, что тот тон, который задает глава областной власти, будет принят и ее заместителями, несмотря на то, от каких партий они будут», - подчеркнула Виктория Москаленко.

Стоит отметить, что, несмотря на слова Виктории Москаленко о «единстве позиций» со своими возможными заместителями, экс-регионал Андрей Кротов не был замечен на официальном мероприятии, приуроченном ко Дню памяти Героев Небесной сотни.

В завершении Виктория Москаленко отметила, что сегодня цель власти - это показывать, что «Украина превыше всего, чтобы оппозиции было меньше в рядах, а все больше людей поддерживали государственную позицию и развитие Украины».

Напомним, ранее сообщалось о том, что депутат от «ОБ» хочет и в руководство Николаевского облсовета, и вместе с тем оставаться в оппозиции.