«Я думаю, будет оживленная дискуссия», - глава Николаевского облсовета готовится к отчету на сессии

Виктория Москаленко Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко в ходе ближайшей сессии, которая запланирована на 23 февраля, будет отчитываться перед депутатами.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации в понедельник, 20 февраля.

- Я готова на сессии отчитаться о своей деятельности, по тем заслугам и недоработкам, которые были у нас в прошлом году. Также будет представлена слайдовая информация по основным показателям деятельности областного совета за 2016 год. Также будут представлены перспективы работы областного совета на 2017 год, - сказала Москаленко. – Я думаю, что будет оживленная дискуссия, и я готова представить и защитить свой отчет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по имеющейся информации на этой же сессии Москаленко собирается предложить депутатам кандидатуры своих замов – депутата от «Блока Петра Порошенко» Ивана Кухту и депутата от «Оппозиционного блока» Андрея Кротова.