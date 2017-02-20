На складах достаточно угля, несмотря на блокаду, - Минэнергоугля

Несмотря на длительное блокирование поставок антрацита из Донбасса, на складах накоплены необходимые объемы угля.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля по результатам заседания Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции под председательством министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Министр отметил, что летом прошлого года были подобные критические ситуации. В частности, нагрузка на тепловую генерацию было на 20% больше, чем в декабре, январе и феврале прошлого года.

«Минэнергоугля предусмотрело возможные кризисные ситуации и осуществило надлежащую подготовку к нынешнему отопительному периоду. В частности, накопленные необходимые объемы угля на складах, что позволяет генерациям работать, несмотря на длительное блокирование поставок антрацита. Кроме того, доля атомной генерации благодаря своевременной подготовке доведена на сегодня до 62% в энергобалансе страны «, — говорится в сообщении.

Насалик напомнил о совместной ответственности за выполнение мероприятий, которые обеспечат бесперебойное снабжение электрической энергии и тепла населению.

«Министр заслушал информацию о запасах угля на складах и дал поручение относительно сбалансирования энергосистемы. Кроме того, подчеркнул важность своевременной закупки стратегических запасов топлива для атомной генерации и эффективной организации ремонтных кампаний», — сказано в сообщении.

Кроме того, министр отметил «важность коммуникаций и предоставления объективной информации общественности, поскольку манипулятивные и непрофессиональные заявления приводят к социальной напряженности и непониманию действий органов власти».

Напомним, ранее Кабинет министров Украины ввел чрезвычайное положение в энергетике.