Порошенко подписал распоряжение об увольнении с должности главы Новоодесской РГА

Евгений Вербин Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об увольнении с занимаемой должности главы Новоодесской райгосадминистрации Николаевской области Евгения Вербина.

Соответствующее распоряжение №39/2017-рп опубликовано на официальном сайте Президента Украины 20 февраля.

В мотивационной части распоряжения говорится, что Евгений Вербин уволен с должности "по собственному желанию".

"Освободить Вербина Евгения Валерьевича с должности председателя Новоодесской районной государственной администрации Николаевской области согласно поданному им заявлению", - сказано в распоряжении.

Подписание данного распоряжения уже успел прокомментировать на своей странице в Facebook губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

"По факту взяточничества Вербина свое слово скажет и прокуратура. Коррупция - это враг, который убивает нас изнутри. Враг, который подлежит уничтожению! После таких случаев именно подбор кадров - это большая проблема. Собираем страну по крупицам. Царит закон и только он!", - заявил глава Николаевской ОГА, намекая на то, что истинная причина увольнения Вербина в том, что некоторое время назад был задержан человек, который, якобы, брал взятку для главы Новоодесского РГА.

Как известно, ранее сообщалось о том, что на Николаевщине СБУ совместно с военной прокуратурой задержали посредника, якобы, бравшего взятку для главы Новоодесского РГА.

До этого СБУ лишила главу Новоодесской РГА доступа к гостайне.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Новоодесской РГА наградил сам себя юбилейной медалью «25 лет независимости Украины».

Также ранее сообщалось о том, что главу Новоодесской РГА обвинили в том, что он обматерил директора школы и указал учителям «самостоятельно» ставить окна.

Тогда, комментируя обвинения в скандале с директором школы Вербин заявил, что «Это дело рук Москаленко и Креминя».