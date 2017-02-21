Барна о своем избиении: «Организаторы и заказчики – депутаты Николаевского облсовета»

Федор Барна Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что на сегодняшний день уже известны личности тех, кто заказал и организовал нападение на него в декабре прошлого года.

Такое заявление он сделал в ходе заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации в понедельник, 20 февраля.

Прежде Барна высказал мнение, что данная комиссия не выполняет свою функцию и не реагирует на то множество явных нарушений, которые или сами депутаты совершают, или же совершаются по отношению к депутатам.

Виктория Москаленко После этого он упрекнул главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко в том, что она проигнорировала решение комиссии по законности, которым депутаты осудили нападение на него, произошедшее 2 месяца назад.

- Вы будете на сессии отвечать вообще за консолидацию работы депутатского корпуса! – заявил он.

На что Москаленко ответила, что если Барна хочет, чтобы к нему и общество, и коллеги-депутаты относились должным образом, ему самому следует быть примером интеллигентского поведения.

- Относительно тех событий, которые, к сожалению, случились с вами, есть работа правоохранительных органов, я имею постоянную связь с прокуратурой, которые держат на контроле расследование, - сказала она.

- Я не нуждаюсь, чтобы глава областного совета Виктория Москаленко обращалась к правоохранительным органам. По моей информации от правоохранительных органов, виновники, организаторы и заказчики этого – депутаты областного совета! – заявил в ответ Барна. - Сегодня уже установлены и нападающие, и заказчики, и исполнители… Завтра с каждым из вас (может произойти такое - ПН)… А со слов главы облсовета, я себя плохо веду, потому на меня и напали… рассказывает мне! Спасибо, что вы знаете причину!

В свою очередь депутат Николаевского областного совета Вадим Олабин заявил, что рациональное зерно в словах Барны – это то, что комиссия по законности на сегодняшний день действительно не дорабатывает.

- В плане реагирования на ситуации, в плане реагирования на изменения регламента, в плане осуждения или восхваления, условно, каких-то депутатов облсовета, которые нарушают… то есть мы не дорабатываем. И надо это признать, - считает он.

Однако, не все из присутствующих согласились с такой позицией.

- И какое вы должны принять решение? Вы что, судья? – возмутился депутат Григорий Марин.

А глава комиссии Михаил Талпа отметил, что если есть у Олабина конкретные предложения, пусть озвучивает, но заниматься какими-то политическими разборками или играть в игры комиссия не будет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на ближайшей сессии областного совета, которая запланирована на 23 февраля, Москаленко отчитается перед депутатами о проделанной работе.