Глава фракции «Батьківщини» в облсовете увидел в проступке Чмыря руку «одиозного БППшного нардепа К.»

Михаил Соколов и Сергей Чмырь Глава фракции ВО «Батьківщина» Михаил Соколов уверен, что ситуация с пьяной ездой его коллеги по фракции Сергея Чмыря и предложение последним взятки сотрудникам управления патрульной полиции – это «гибридная» манипуляция, за которой стоит некий «одиозный БППшный нардеп К.».

Об этом Соколов написал в комментарии к одному из постов о депутате Чмыре в соцсети сети Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

«Странное совпадение. Ага!!! Значит слежка на протяжении года, ради того, чтоб наконец остановить с каким-то запахом по дороге в больницу... и грамотная истерика в прессе, это чья-то «гибридная» манипуляция, и реально не причина а – ПОВОД?! Очевидно ПРИЧИНА - ЗЕМЛЯ ??? Круг замкнулся, возможно шантаж и угрозы в 2015м от одиозного БППшного нардепа К., ради отжима приглянувшийся земли вместе с государственным предприятием «Агрономия»...? Затем неоднократные попытки похищения Сергея Михайловича... Год заказных обысков и преследований органами... Клепание протоколов о якобы нарушениях... Поджоги жилья... Стрельба по технике... Партийные претензии... Даже упрёки к звучанию фамилий..., всё это переживают жертвы одиозного нардепа до 2005-го в Москве, где его вотчина А после его переезда в Украину, летом 2005го Николаевская и Киевская области!((( Жаль, что за потоком информации и суетой, не всегда успеваем сопоставлять и замечать за ПОВОДОМ – ПРИЧИНУ...», – написал Соколов.

Вероятно, речь идет именно о народном депутате Аркадие Корнацком. Ведь ранее сам Сергей Чмырь заявлял, что за скандальной аудиозаписью, на которой зафиксирована беседа, где некий «Бизон» требует от, якобы, Сергея Чмыря, деньги за поджог тракторов и угрозы в адрес фермера из Вознесенщины Мгера Мхитаряна, а также за покушением на него самого стоит нардеп Корнацкий.

Напомним, проступок депутата Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина» Сергея Чмыря так и не стал предметом обсуждения на заседании постоянной комиссии по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации.