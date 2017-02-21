«Раньше это было катастрофой», - депутаты возмутились, что выражение недоверия чиновнице ОГА не повлекло последствий

Ольга Видина Депутаты Николаевского областного совета хотят знать, какие последствия повлекло решение сессии 10 ноября прошлого года, которым признали неудовлетворительной работу начальницы управления по вопросам имущества коммунальной собственности Николаевской облгосадминистрации Ольги Видиной.

Об этом шла речь в ходе заседания постоянной комиссии Николаевского областного совета по вопросам законности, депутатской деятельности, антикоррупционной и регуляторной политики, связей с органами местного самоуправления и средствами массовой информации в понедельник, 20 февраля.

- Какие правовые последствия? – задался вопросом присутствующий на комиссии депутат Федор Барна. - Контроль за выполнением решения совета кто-то ведет? Я рекомендую обратиться к ОГА.

Депутат Владимир Луста, который не один год проработал в органах местного самоуправления, отметил, что этот вопрос однозначно нужно поднять.

- Раньше это было катастрофой. Если областной совет кому-то выражал недоверие, на следующий день человека не было. Это было общепринятое правило. Но в последние годы на это просто не обращают внимания, - сказал он. – Я тоже вношу предложение. Пусть ответят: какие правовые последствия для начальника, любого начальника, структурного подразделения ОГА, которому депутаты областного совета выражают недоверие. Это же последняя точка. Наверное, нужно на этом остановиться.

На данный момент Видина продолжает работать в ОГА, докладывать на комиссиях, и какой-либо информации о последствиях решения сессии ни от администрации, ни от облсовета не было.