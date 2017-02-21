«Выполнение первого обещания»: нардеп Савченко заявила об отказе от депутатской неприкосновенности

Внефракционный депутат Надежда Савченко заявила об "отказе от депутатской неприкосновенности".

Фото с соответствующим документом, в котором она просит парламент о снятиинеприкосновенности, Савченко разместила в Facebook 21 февраля.

"Третья годовщина Майдана. Пришло время политикам выполнять свои обещания без третьего Майдана! Выполнение первого обещания: я отказываюсь от депутатской неприкосновенности. Призываю всех народных депутатов Украины, президента Украины и украинских судей сделать то же самое", - говорится в комментарии.

Как известно, депутатская неприкосновенность является не субъективным правом, привилегией отдельного индивида, а составляющей статуса народного депутата Украины.

Неприкосновенность прописана в законах и снимается при рассмотрении конкретного дела, где фигурирует депутат.

Как известно, поддержку отмены депутатской неприкосновенности перед выборами в 2014 году декларировали представители практически всех политических сил, однако это не было реализовано нынешним созывом.

Напомним, ранее Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести в Донбассе. Также Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким.