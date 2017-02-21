В Кремле планируют превратить выборы в референдум о доверии Путину, - росСМИ

В администрации российского президента не собираются подбирать ему оппонентов от власти, зато хотят добиться самого высокого в истории числа проголосовавших за Владимира Путина.

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на источники в администрации Кремля.

По словам источников, Россию ожидает "референдум о доверии национальному лидеру".

Отмечается, что в администрации российского президента не видят смысла в том, чтобы специально подбирать Путину оппонентов, которые бы повысили интерес к выборам.

"На сегодняшний день просто нет такого кандидата, который своим выдвижением способен создать интригу на выборах", - сказал собеседник "Дождя". Не является таковым, по мнению Кремля, и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Вместо поиска оппонентов Путину у Кремля есть три основные задачи к выборам президента. Во-первых, выборы должны стать более чистыми, прозрачными и легитимными, чем все предыдущие. Во-вторых, процент проголосовавших за Путина должен быть, как минимум, выше, чем в 2012 году, а, как максимум, выше, чем когда-либо и за Путина, и за Дмитрия Медведева.

Третья задача – добиться того, чтобы Путин получил не только рекордный процент голосов, но и рекордное количество голосов. Источник заявил, что вариант досрочных выборов исключен.

Напомним, ранее директор Нацразведки США обвинил РФ во вмешательстве в выборы в десятках стран.