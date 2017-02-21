Янукович пишет письмо Трампу со своей версией о событиях на Евромайдане, – Захарченко

Экс-президент Виктор Янукович хочет донести свою точку зрения о событиях, происходившие в 2014 году во время Евромайдана до президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил экс-министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко, передает «Украинская правда».

"Я знаю, что Янукович готовит письма. И на имя Трампа и руководителям европейских государств, в которых разъясняет, что происходило на самом деле", – заявил Захарченко.

Сам экс-глава МВД называет события Евромайдана "государственным переворотом при поддержке европейских политиков и чиновников США".

По словам Захарченко, Джо Байден и европейские лидеры в конце февраля 2014 года звонили Януковичу с указанием не применять силу против митингующих и называет это "прямым вмешательством во внутренние дела Украины".

По мнению Захарченко, митингующие, которые ехали в Межигорье, имели намерение убить Януковича:

"Технология не предусматривала того, что Янукович останется жив. Мне так кажется", – заявил он.

"Я с Януковичем 21 числа по телефону проговорил порядок отвода войск на Донбасс и порядок моего выезда. Я выехал самостоятельно с небольшой группой. Мне было удивительно, но мы легко проехали через баррикады", – заявил также экс-министр.

По словам Захарченко, когда Янукович прибыл в Донецк, стало понятно, что там "ситуация была достаточно сложная и поддержки нет", поэтому он перебрался в Крым, а затем в Россию.

Как известно, экс-президент Виктор Янукович во время видеодопроса в деле о расстрелах евромайдановцев не смог объяснить, каким образом оказался на территории Российской Федерации.

Также экс-президент заявил, что вывозил из Украины в 2014 году исключительно ручную кладь.

Как известно, Янукович фигурирует в нескольких криминальных производствах.

Его обвиняют в завладении государственным имуществом, а именно комплексом "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" на общую сумму более 540 млн. грн.; участком 17, 48 га в заповеднике Сухолучье на сумму 22,5 млн грн; получении взятки 26,6 грн под видом авторского вознаграждения от ООО "Типография "Новый мир", а также незаконном создании и финансировании за счет госбюджета на сумму 220 млн грн. телекоммуникационной сети специального назначения на базе "Укртелекома".

Также Янукович фигурирует в расследовании по так называемым законам 16 января, принятых путем фальсификации, а также "по факту создания преступной организации и совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений, что в период января - февраля 2014 повлекло смерть 78 человек и нанесения огнестрельных ранений 180 лицам". Ему предъявлено подозрение в государственной измене.

Виталия Захарченко подозревают в создании преступной организации и массовых убийств на Майдане, поставке и предоставления указания на применение против митингующих спецсредств производства России и растраты средств на сумму 1177,2 тыс грн.