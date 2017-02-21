«Политическая взятка» или необходимая помощь: Глава Николаевского облсовета просит поддержать кандидатов в замы

Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко попросила членов президиума поддержать предложенные ею на сессии 23 февраля кандидатуры заместителей.

Свою просьбу она озвучила в ходе заседания президиума облсовета во вторник, 21 февраля.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевском облсовете определились с кандидатурами новых заместителей главы: депутаты от «Блока Петра Порошенко» – Иван Кухта и от «Оппоблока» - Андрей Кротов. Предлагать их будет Москаленко.

- После отчета областного совета за 2016 год, после изучения тех ошибок, которые хотелось бы, чтобы не повторялись в 2017 году, понимаю, что нужна помощь и наличие заместителей, потому что Закон "О местном самоуправлении" позволяет иметь главе областного совета заместителей. Также хочу сказать, что на сегодняшний день наш областной совет один из 24-х, которые есть в Украине, работает с таким руководящим составом, - сказала Москаленко - Поэтому я хочу попросить поддержать тех кандидатов, которые будут поданы на рассмотрение сессии, потому что это заместители главы областного совета. И хотела бы, чтобы из этого не делали какие-то политические спекуляции, потому что я наоборот… те кандидатуры, которые сегодня предложены, я считаю, что они будут консолидировать зал, и будут работать нам теми сферами, которые были наработаны нами в 2016 году, - добавила она.

Глава облсовета уверена, что эти кандидаты в своей работе не будут руководствоваться политической составляющей.

Депутат Федор Барна в свою очередь назвал выдвижение двух замов - одного от БПП, а второго от «Оппоблока» политической взяткой и предложил Москаленко сэкономить на одном заместителе.

- Я ничего не имею против ни Ивана Кухты, ни против Андрея Кротова. Прекрасные люди. Но я считаю, то, что вы два заместителя предлагаете, это как политическая взятка. Это мое такое субъективное мнение, - сказал он. - Сегодня действительно вам нужен заместитель, который не будет тянуть одеяло на себя, а вы сообща будете выполнять задачи. Я думаю, что Иван Кухта с этим справится. А брать и рассказывать, что «Оппозиционный блок» перестанут быть оппозиционерами… Не перестанут, я вас уверяю. - Конечно, не перестанут, - заявил глава фракции «Оппоблока» Владимир Фроленко. - Это политическая взятка. Я считаю, что должен быть один заместитель, - закончил Барна.

Федор Барна Михаил Талпа

После этого слово взял депутат Михаил Талпа, который поддержал Москаленко, отметив, что это ее решение – скольких замов предлагать.

- Прекрасное выступление Федора Барны. А я скажу, что есть некоторые областные советы, где есть даже по пять заместителей. И вопрос стоит не в количестве, а в том, чтобы эффективно работал областной совет, слажено работал. Чтобы те решения, которые мы принимаем, отрабатывались. Я считаю, что это ваше решение, которые вы принимаете, что вам нужно два заместителя, - сказал он.

Барна же в ответ на это, предложил в таком случае выдвинуть замов и от ВО «Батьківщина», и от «Нашего Края», и от других фракций.

- А то БПП и «Оппоблок»… вызывает какое-то удивление, - считает он.

Напомним, ранее первым заместителем главы Николаевского областного совета был депутат от партии «Батьківщина», выходец из Днепра Михаил Соколов. Однако после того, как он оказался еще одним фигурантом коррупционного скандала вокруг Героя Украины Николая Романчука, депутаты в сентябре 2016 года отправили его в отставку.

Примечательно, что в за последние несколько месяцев представители «Оппозиционного блока» получили несколько руководящих должностей в структуре городской власти Николаева. В частности, Александр Омельчук стал вице-мэром по вопросам энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовета.

А недавно депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Светлана Гладун была назначена главой Администрации Ингульского района Николаева.