В «Батьківщине» умолчали попытку депутата Чмыря дать взятку патрульным, но просят не издеваться над его фамилией

Сергей Чмырь Николаевская областная организация ВО «Батьківщина» разберется внутри партии со своим членом, депутатом облсовета Сергеем Чмырем, который был пойман на пьяной езде. При этом в политсиле не упоминают того факта, что депутат пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции, и просят не издеваться над его фамилией.

Об этом идет речь в соответствующем заявлении политсилы.

Так, в партии заявили, что категорически осуждают пьяную езду и позиция в таких случаях у политсилы однозначна: «в случае совершения правонарушения, каждый должен понести ответственность, предусмотренную административным кодексом, но только по решению суда». При этом почему-то в облорганизации «Батьківщини» умалчивают, что депутат Сергей Чмырь пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции, что является уже уголовным правонарушением.

«Вопрос внутрипартийного взыскания в отношении Сергея Чмыря будет рассмотрен на заседании фракции и бюро областной партийной организации, но вопрос его исключения из членов партии и фракции по факту административного правонарушения не рассматривается и рассматриваться не будет», – говорится в позиции облорганизации «Батьківщина».

Также в партии напомнили, что у Сергея Чмыря уже на протяжении нескольких лет существует конфликт с народным депутатом от БПП Аркадием Корнацким, основная цель которого – отстранить Сергея Чмыря от руководства ГП «Агрономия».

«Также призываем отдельных представителей политических партий и журналистов вести себя цивилизованно и прекратить манипуляции по этимологии фамилии Сергея Михайловича. Неудачные шутки вокруг фамилии указывают лишь на уровень их воспитанности и культуры», – говорится в заявлении Николаевской областной партийной организации ВО «Батьківщина».

Напомним, днем 16 февраля в Николаеве на улице Херсонское шоссе в районе пересечения с улицей Новозаводской, патрульные полицейские остановили автомобиль «Toyota Land Cruiser», за рулем которого находился депутат Сергей Чмырь в состоянии алкогольного опьянения.

Позже пресс-служба Управления патрульной полиции Николаева опубликовала видеозапись инцидента. Выяснилось, что Чмырь пытался дать взятку в размере 1000 гривен патрульным полицейским, чтобы они его отпустили.

В свою очередь Алексей Савченко высказал уверенность, что правоохранительная система даст адекватную оценку выходкам депутата.

Тем не менее, Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что не будет заниматься делом о предложении взятки депутатом Николаевского областного совета от «Батьківщини» Сергеем Чмырем патрульным полицейским, так как слишком маленькая сумма предлагаемой взятки и депутат областного совета – не парафия НАБУ.