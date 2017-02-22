Фирташ ведет переговоры с Банковой о возвращении в Киев, на отказ не рассчитывает, - СМИ

Украиский олигарх Дмитрий Фирташ ведет переговоры с Банковой о возвращении в Киев после решения Высшего земельного суда Вены экстрадировать его в США. И на отказ с украинской стороны не рассчитывает.

Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что такое решение земельного суда Вены поставило украинский политикум в неудобное положение.

«Мы добились, чего хотели: Порошенко — президент, Кличко стал мэром», — заявил газовый магнат два года назад в зале австрийского суда, отказавшего в экстрадиции олигарха.

Таким незатейливый способ Фирташ тогда публично напомнил о договоренности с Петром Порошенко и Виталием Кличко, заключенные в Вене весной 2014 года, в разгар предвыборной гонки в Украине. Ситуативное объединение якобы было мотивировано противостоянием с лидером «белосердечных» Юлией Тимошенко.

«Фирташ готовится к переезду», — неоднозначно высказывались накануне решения апелляции в окружении олигарха.

Напомним, 21 февраля в ходе суда над Фирташем в Вене судья принял решение разрешить его экстрадицию в США, где бизнесмену грозит 50 лет тюрьмы и полная конфискация имущества.