Научиться «ставить диагноз»

Если Вы не заметили, то глава облсовета Вам прямым текстом в 82-страничной «книжечке» сообщает: «робота вищого представницького органу області – Миколаївської обласної ради сьомого скликання протягом звітного періоду була публічною, процеси - прозорими та організована відповідно до таких принципів: законність, колегіальність та демократичність».

Да, Вы все правильно поняли – в 2016 году не было никаких коррупционных скандалов в которых фигурировали «залетные байкеры» из Днепра Соколов и Левченко (кто забыл - это был советник главы областного совета, который сейчас находится в бегах (https://news.pn/ru/criminal/161891)). Не было скандала вокруг разрешений по карьерам в ходе которого глава облсовета назвала депутатов «суками». Не было задержаний депутатов областного совета по подозрению в вымогательстве взятки. Не было пьяного депутата за рулем внедорожника, который пытался дать взятку сотрудникам патрульной полиции… Ах да, пьяный депутат был уже в 2017 году, поэтому этот факт, наверное и не вошел в отчет. А в 2016 году не было депутата, который не захотел вставать во время Гимна Украины и оскорбил государственный флаг…

Вам всем показалось!!! Работа Николаевского областного совета была абсолютно ПУБЛИЧНОЙ, а все процессы – абсолютно ПРОЗРАЧНЫМИ и базировались на принципе ЗАКОННОСТИ…

Вот скажите, почему властьпридержащие продолжают считать народ Украины идиотами?

«Вангую»: учитывая всеобщее заигрывание депутатов областного совета от разных партий с главой областного совета и между собой, завтрашний отчет главы Николаевского областного совета будет одобрен.

Пока мы все не научимся называть вещи своими именами, а будем продолжать молча позволять замыливать глаза, ничего в стране не поменяется.

В медицине говорят: «Поставить правильный диагноз — это половина успешного лечения».

Как Вы думаете какой же «диагноз» завтра будет поставлен главному законодательному органу области и есть ли у нас шанс на возврат доверия к николаевской власти в целом… Думаю, этот вопрос является риторическим. ☹