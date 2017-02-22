Цементирование «болота»: Кто способствует реваншу ПР в Николаеве?

Всего пару дней назад Украина скорбила по Героям «Небесной Сотни», которые три года назад были расстреляны на Майдане в Киеве. А уже завтра мы с вами будем наблюдать попытку или же состоявшееся трудоустройство одного из бывших «регионалов» на руководящую должность в Николаевском областном совете.

И это станет всего лишь одним из эпизодов того стремительного реванша бывших «регионалов», который сегодня допускают взявшие на себя ответственность за власть в Украине.

Причины этого процесса главные герои, оправдываясь, называют разные. Но, по-моему, цинично звучат заверения, что это необходимо для консолидации разных политических сил или же с целью разделить сферы ответственности.

Не говоря уже о совершенно глупом заявлении, будто это один из способов «побороть» оппозицию. Ведь в таком случае пусть, садясь за стол переговоров с теми, кто не признает войну на Донбассе, не чтит память погибших воинов и активистов Майдана, ответят: а ради чего были все эти смерти?!

День, когда Ленин упал

В среду, 22 февраля, исполнилось ровно три года с тех пор, как в Николаеве повалили памятник Ленину на центральной площади. По-моему, именно в этот день усилиями всех сторон-участниц самые одиозные представители свергнутого преступного режима лишь укрепили площадку для реванша.

Под флагом «за мир» руководство николаевской ячейки Партии регионов в лице Игоря Дятлова передало власть представителям оппозиции области в лице Вадима Мерикова, всем своим видом подтвердившего лояльность и готовность договариваться. Чего не сделаешь ради консолидации и мира… Но так ли это?

- Депутатский корпус областного совета был последовательный в своих действиях и заявлениях. Те оскорбления, которые звучали на протяжении этих трех месяцев, могу сказать, их практически не было на сессиях, на которых мы принимали решения. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы будем работать конструктивно, мы будем решать вопросы, которые касаются жителей Николаевской области, - говорил тогда Мериков, принимая власть.

Ему или отшибло память в тот момент, или он осознанно фактически нивелировал и ранние оскорбительные фальшивые заявления Дятлова о заезжих чужаках, и сборы/отправления проплаченных «титушек» на Майдан, и все остальные события, врезавшиеся в память николаевцам.

Не вспомнилось ему, как за месяц до этого «регионалы» отказались почтить память погибших в Киеве активистов, из-за чего его фракция покинула сессионный зал? И как после в тот день с трибуны лидер николаевских «регионалов» Николай Круглов призывал прекратить «беспорядок» на Майдане, а депутаты областного совета подкрепили его заявление единогласным принятием обращения в поддержку Януковича?

Как оказалось, чтобы продолжать «конструктивно» работать, Мерикову достаточно было портфеля. Говорит же, что решения и без того принимались. Только вот конструктива не хватало. И кто знает, как бы на Николаевщине развивались события, если бы Дятлов в свое время, представим, предложил бы кресло своего зама Мерикову. Опять-таки, ради консолидации и мира. Вышла бы и без того немногочисленная оппозиция на Майдан в Николаеве?...

В общем, с того самого момента началось цементирование политического «болота» в Николаевской области. Со всеми традиционными сопровождающими процессами, только в добавок на фоне аннексии Крыма и начавшейся войны на Донбассе: публичные порицания/раскаяния «регионалов», присягнувших служить новому хозяину, создание новых партий-последовательниц ПР и прочие мутации.

Параллельно с этим силовики сделали ровным счетом ничего, чтобы подтвердить всю преступность свергнутого режима и отправить «бандитов в тюрьмы»… Недорабатывала и исполнительная власть на местах. Поэтому ожидаемой стала повсеместная победа бывших «регионалов»-коммунистов на выборах в местные советы.

Восхождение Савченко

Впоследствии принятую в тот день власть Мериков потерял два года спустя, сразу после нескольких коррупционных скандалов в регионе. Болото, одним словом.

- Я подчеркиваю, что заместитель губернатора в Украине был арестован всего один раз, если я не ошибаюсь, это было в Ровенской области усилиями самого нового губернатора. В Николаевской области, к сожалению, этого не произошло. И нужно было приезжать прокурорским работникам. И так будет с каждым, кто не будет понимать, что мы живем в новой стране и должны предъявлять намного большие требования к себе и к команде, - сетовал Президент Украины во время визита в Николаев, который ознаменовался увольнением не только Мерикова, но и всех главных силовиков в области.

На его место пришел новый «хозяин области» Алексей Савченко. И вялотекущая ситуация стала набирать обороты, разгоняться. Реванш, конечно же, остановлен не был, наоборот, процессы только ускорились. Главная цель, спущенная сверху: чтобы в области, наконец-то, воцарились тишина и покой, а вот какой ценой… наверное, Киеву знать необязательно. Ну, или договор мы имеем трехсторонний.

Условной точкой отсчета, пиком развития описываемых событий при Савченко считают сессию Николаевского городского совета 25 октября 2016-го года, в ходе которой был избран секретарь совета – депутат от Блока Петра Порошенко Татьяна Казакова.

Будучи уверенным в том, что голоса для ее избрания имеются, Савченко как победитель пришел на сессию, подтвердив свое участие в состоявшемся договорняке. Его еще сравнивали с одним из его «папередников» Кругловым, под чутким надзором которого 1 октября 2013-го года таким же образом секретарем совета избирали Юрия Гранатурова.

1 октября 2013 года

Но получила ли тогда что-либо взамен оппозиция, как в случае с избранием Казаковой?

- Пока у нас была суета с губернатором и так далее, невозможно было договориться. Сейчас пришел новый человек, нашли консенсус и начали работать. Кроме того, у нас впереди принятие новой структуры (исполкома горсовета – авт.). И то, что новую структуру нам не принять без голосов «Оппозиционного блока», это тоже факт. «Оппозиционный блок» - это мега-фракция, которая у нас есть в горсовете и не считаться с ее интересами и интересами горожан, которые избрали половину депутатского корпуса, мы не можем. Поэтому, конечно же, те вопросы, которые будут учтены, и те люди, которые появятся в новой структуре, они должны быть компромиссными и все должны работать в одном направлении, - говорил на следующий день после сессии мэр Николаева Александр Сенкевич.

- Нужно рассматривать любые договоренности в рамках города и области, потому что партии действуют не только в городе, но и в области. И когда мы об этих интересах договорились, уже можно говорить о том, что все сдвинулось с места. А то, что я говорил, что я готов выдвинуть кандидатуру БПП на пост секретаря я уже говорил давно с самого начала. И о том, что велись переговоры по поводу участия в работе города представителей партии «Оппозиционный блок», тоже уже давно велась речь, просто никак не могли сесть за стол переговоров. Вот сели, договорились, - добавлял он.

И очень скоро его обзавели замом по энергоэффективности, которым стал «оппозиционер» Александр Омельчук. После чего последовал еще ряд назначений членов «Оппоблока» на руководящие должности в городской власти.

Назначенцы Сенкевича

Сенкевич и Омельчук (фото - Инше.тв) Так вот, пока Омельчук продолжает активно отрабатывать по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе последней предвыборной кампании была пиар-проектом Дятлова, Сенкевич продолжает «усиливать» свою команду «оппозиционерами».

В частности, должность главы Ингульской администрации Николаева получила депутат Николаевского областного совета от «Оппозиционного блока» Светлана Гладун.

А должность заместителя начальника управления по делам физической культуры и спорта горсовета – депутат городского совета от «Оппоблока» Наталья Манзюк.

К тому же, в кресло директора городского коммунального предприятия «Дорога» окончательно «приземлился» депутат горсовета от «Оппозиционного блока» Вячеслав Янков, который до этого занимал должность главного инженера КП.

По какому принципу происходили все эти назначения? Ладно, в случае с Янковым проходил конкурс, и еще можно предположить, что продемонстрированные им качества убедили конкурсную комиссию, которая признала его победителем. А что же другие? Я так понимаю, никто не станет отрицать, что это были политические назначения? Но что в таком случае должен выиграть город от этого?

Покорность Москаленко

Как и проговаривал Сенкевич, достигнутые договоренности, коснулись области. Уже в четверг, 23 февраля, на сессии областного совета союз «противоборствующих» сил должен будет скрепиться избранием в руководство областного совета депутата от «Оппозиционного блока» Андрея Кротова.

Виктория Москаленко Андрей Кротов

Причем, опять-таки, подтверждение получает информация, что и выдвижение, и процесс согласования этой кандидатуры проходил не без участия губернатора Савченко, если не под его началом.

В то же время, нисколько не противится такому повороту событий сама глава областного совета Виктория Москаленко, которая должна будет на этой сессии отчитаться перед депутатами о проделанной за год работе. В контексте чего, сложно не согласиться с тем, что предстоящее очень похоже на «политическую взятку»…

21 февраля, в ходе заседания президиума она попросила депутатов поддержать ее в этом решении, так как сама она на этом посту не справляется.

А парой дней ранее, не знаю, верит ли она сама в это, но Москаленко публично заверила, что Кротов примет заданный ею тон по части «помощи участникам АТО, почтении памяти тех, кто погиб во время Революции Достоинства и на Востоке Украины».

- Любые заместители, которые будут мною поданы на сессии областного совета, если они будут поддерживать мою позицию и мои приоритеты в работе, это будет главным, а не от какой они партии, - заявила она.

Видимо, ей по партийной линии от Мерикова передалась «амнезия», и она запамятовала то, как сама ранее не понимала желания «Оппоблока» - войти в руководство, оставаясь при этом в оппозиции.

К тому же, разве не было Кротова в числе тех депутатов-«регионалов» предыдущего созыва, не поднявшихся почтить память расстрелянных активистов на Майдане, и голосовавших за обращение в поддержку Януковича?

Или теперь он резко осознал, проникся и стал скорбить, вместе со всеми своими коллегами по фракции? Только почему никто не замечал их, скорбящих, на протяжении всех этих трех лет?!

***

И все же: вышеописанное ни что иное, как хронология реванша ПР в Николаеве, старт которому был дан ровно три года назад, 22 февраля, когда на центральной площади повалили памятник Ленину.

Когда после пролитой крови на Майдане Мериков вывел к людям Дятлова, который, спасая свою шкуру, закричал «Банду геть!», и ему это позволили сделать…

Согласна, что компромисс – это неотъемлемая часть политической жизни. Но, как минимум, кощунственно достигать его ценой унижения памяти погибших, да и в нашем конкретном случае – это ли компромисс?

Алексей Савченко, Виктория Москаленко, Александр Сенкевич, вам не стыдно?

Автор: Катерина Вовченко, специально для «Преступности.НЕТ»