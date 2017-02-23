Я служил в Пограничных войсках и 23 февраля вообще никогда не отмечал, наш праздник начинается 27 мая после 20:00.

В свете последних событий не планировал поздравлять с днём годовщины пиндюлины, в результате которой образовались РККА и РККФ и своих оставшихся друзей в РФ да на оккупированых территориях.

Даже в Крыму и в Севастополе не все адепты Советской армии и Военно-морского флота имеют понятие, в честь чего три полоски на флотском гюйсе, кто такой Синоп и при каком из адмиралов был Гангут.

Но вот картинка от друзей из Питера меня порадовала и я решил всё-таки россиян-адекватов поздравить с их 23 февраля! Защищайте своё Отечество, Ребята! И не лезьте в чужое, ни к нам, ни к кому из соседей.

Возвращайтесь на свои полигоны и не устраивайте полигон для своих вооруженных сил в других странах. Ни под каким предлогом!

Пусть ваши азиаты увидят мир не через мушку с целиком, калиматор и тепловизор. А как туристы. Но для этого нужно не воевать, а пахать.

Миру мир. Быть добру!