Депутаты Николаевского областного совета, несмотря на массовую критику, приняли к сведению отчет главы облсовета

Депутаты Николаевского областного совета, несмотря на критику, озвученную большинством фракций, проголосовали за то, чтобы принять к сведению отчет главы облсовета Виктории Москаленко. Вопрос о четкой оценке ее деятельности, несмотря на озвученные предложения, даже не смогли вынести на голосование.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала областного совета.

Так, за то, чтобы «принять к сведению отчет главы облсовета» проголосовало 40 депутатов. Спустя некоторое время, депутатская фракция «Відродження», члены которого ранее заявили, что не поддержат отчет Москаленко, попросили не учитывать их голоса «за», так как они, якобы, не поняли какой именно вопрос был поставлен в зале.

Стоит отметить, что во время обсуждения, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Вадим Олабин предложил дать четкую оценку работе главы Николаевского областного совета, в частности, признать работу Виктории Москаленко «неудовлетворительной». Но его предложение, несмотря на всю критику в адрес главы областного совета, было поддержано всего восьмью депутатами.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сегодня проходит очередное заседание сессии Николаевского областного совета.