«Там лобби олигархов», - земельный «барон» Корнацкий нашел оправдание для прогулов заседаний комитета ВР

Аркадий Корнацкий Народный депутат от Николаевской области, представитель «Блока Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий пропустил 56% заседаний аграрного комитета Верховной Рады за все время его работы.

Об этом идет речь в исследовании общественного движения «Чесно».

Корнацкий объяснил свои прогулы тем, что Комитет якобы плохо функционирует, а олигархи через своих представителей только и делают, что лоббируют свои интересы.

- Я ходил на заседания Комитета до тех пор, пока думал, что там можно что-то решить. Когда я понял, что там ничего нельзя решить в плане отклонения законопроектов или внесения необходимых изменений... и Комитет – это исключительно лобби аграрных олигархов, которое просто выполняет команду или с Банковой, или с Грушевского, то я понял, что там нечего делать, - говорит нардеп.

По словам Корнацкого, он не ходит на заседания, чтобы не создавать кворум, для которого требуется, по крайней мере, 15 человек, и не способствовать активности в Комитете своим присутствием. Также он прокомментировал свою посещаемость заседаний Верховной Рады. Корнацкий пропустил 42% заседаний парламента согласно письменной регистрации и 29% заседаний согласно данным электронной регистрации.

- Моя позиция такая же. Я не хочу участвовать в преступлениях против украинского народа, поэтому я просто выхожу из зала. Я знаю, что в повестке дня такие законопроекты, за которые я не буду голосовать. Я регистрируюсь, изучаю повестку дня, убеждаюсь, есть ли ради чего сидеть в зале, а потом остаюсь или иду, - говорит Корнацкий.

Ранее Корнацкий пытался выйти из «Блока Петра Порошенко» накануне голосования за назначение премьер-министром Владимира Гройсмана (тогда для назначения Гройсмана не хватало буквально одного-двух голосов – ПН). Это было в апреле 2016 года. Сейчас нардеп сообщил, что Гройсман обещал решить проблемы, которые его не удовлетворяют, но после голосования ему так и не удалось встретиться лично с премьером.

Между тем, комитет по вопросам аграрной политики – третий крупнейший в парламенте. Члены комитета работают без председателя почти год. Большинство в комитете – у БПП. Кроме Корнацкого «прогульщиками» заседаний комитета (пропустили более 25% заседаний) стали Дмитрий Добкин (87% прогулов), Сергей Лабазюк, Андрей Кот, Валерий Давиденко, Федор Негой, Олег Дмитренко, Артем Витко, Геннадий Бобов, Василий Петевка, Сергей Мартыняк и Денис Омельянович.

Напомним, в последнее время каждый год летом в Первомайском районе происходят фактически бойни вокруг сбора урожая «Агрофирмой Корнацких». Предметом спора между матерью Аркадия Корнацкого, а фактически его «Агрофирмы Корнацких», и 773 пайщиками, которые сдали в аренду свою участки ООО «Партнер-Агро» для выращивания культур, являются 1,5 тысячи гектаров земли.

Корнацкий, не желающий мириться с тем, что земля больше ему не принадлежит, продолжает силой засевать эту землю и собирать на ней урожай. Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ. Кроме того, по информации народного депутата Вадима Пидберезняка, Аркадий Корнацкий по материалам уголовного дела подозревается российскими правоохранительными органами в заказном убийстве 20-летней давности. Помимо этого, Пидберезняк приводил факты того, что Аркадий Корнацкий, будучи гражданином Украины и народным депутатом Украины продолжает оставаться гражданином Российской Федерации, имея действительный российский паспорт. А также бизнес в России и аннексированном РФ Крыму.