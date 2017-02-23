СБУ проводит обыски в Житомирском облсовете

Владимир Ширма В помещении Житомирского областного совета работники Службы безопасности проводят обыски и выемку документов.

Об этом сообщил председатель облсовета Владимир Ширма 23 февраля во время заседания очередной сессии облсовета, передает "Укринформ".

"Сегодня у нас в областном совете, продолжается обыск с санкции прокурора, работу проводит СБУ", – отметил Ширма.

Эту информацию также подтвердила руководитель пресс-службы управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

"Официальная позиция следующая: действительно, сотрудники управления сейчас проводят обыски в рамках выполнения поручений следователя в уголовном производстве, о котором шла речь во вторник, во время совместного брифинга председателя Службы безопасности и генерального прокурора", – сообщила она. "Обыски проводятся в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. Сообщалось об определенных разоблаченных нарушениях и возбужденных уголовных производствах. Их расследует Генпрокуратура", – пояснила Мартынюк.

Как сообщалось, СБУ заявила о разоблачении нескольких групп лиц, которые работали на российские спецслужбы с целью дестабилизации ситуации в Украине.

В частности СБУ продемонстрировала перехваченные телефонные разговоры, в которых упоминается в том числе бывший председатель Житомирского облсовета Анжелика Лабунская, которая ушла в отставку 26 сентября 2016 года.