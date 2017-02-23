Сенкевич назначит главой Заводской администрации 45-летнего зама Карцева – «молодого и перспективного»

Виктор Дмитрук Председатель Заводской районной администрации Николаева Вячеслав Карцев уволен с занимаемой должности. На его место будет назначен Виктор Дмитрук, который работал заместителем главы Заводской администрации.

Об этом сообщают «НикВести» со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

По словам мэра, Вячеслав Карцев покинул должность самостоятельно, по состоянию здоровья.

- Он не может на сегодняшний день вести нормальную работу, качественную, как депутат горсовета, работать по округу и исполнять обязанности главы района. Было принято такое консолидированное решение. Он пойдет и подтянет здоровье, сосредоточится на работе своей фракции «Наш край», на своем округе. Мной было предложено, чтобы руководителем Заводского района был назначен господин Дмитрук. Молодой и перспективный, мы с ним сработались какое-то время по проектам в Заводском районе. Мне он нравится, как человек, - рассказал Александр Сенкевич.

Вячеслав Карцев в телефонном разговоре с корреспондентом «Преступности.НЕТ» отказался как-либо прокомментировать свое увольнение, но заметил, что сейчас находится на больничном.

Отметим, что Виктор Дмитрук родился в 1971 году, он был директором КП «Николаевская областная типография» и главой ООО «ЭТА – траксервис». Также Дмитрук был помощником народного депутата от «Батьквіщини» Геннадия Задырко, когда тот состоял в Верховной Раде шестого созыва. В 2012 году Дмитрук входил в избирательный штаб Задырко по 127-му округу, но тот проиграл выборы. В 2014 году Дмитрук баллотировался по этому же округу в ВР от «Блока левых сил», но также проиграл выборы.

Ранее Виктор Дмитрук указывал в своей декларации, что в 2015 году жил «на одну зарплату», получив 73 тысячи 583 гривны жалованья.