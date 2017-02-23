Депутат Николаевского облсовета Олабин вышел из фракции «Оппоблока»

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 422 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(253)   

Вадим Олабин
В четверг, 23 февраля, депутат Вадим Олабин написал заявление о выходе из фракции политической партии «Оппозиционный блок» в Николаевском областном совете.

Об этом сам Вадим Олабин сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления.

«Без слов!!!», – кратко описал свое решение депутат в соцсети.

 

Как известно, в четверг, 23 февраля, депутаты Николаевского областного совета собрались на очередную сессию, чтобы заслушать отчет председателя Виктории Москаленко и принять решение относительно избрания ее заместителей.

Taras Leontyan

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийполитика