Депутат Николаевского облсовета Олабин вышел из фракции «Оппоблока»

Вадим Олабин В четверг, 23 февраля, депутат Вадим Олабин написал заявление о выходе из фракции политической партии «Оппозиционный блок» в Николаевском областном совете.

Об этом сам Вадим Олабин сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото соответствующего заявления.

«Без слов!!!», – кратко описал свое решение депутат в соцсети.

Как известно, в четверг, 23 февраля, депутаты Николаевского областного совета собрались на очередную сессию, чтобы заслушать отчет председателя Виктории Москаленко и принять решение относительно избрания ее заместителей.