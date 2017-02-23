«Крестики-нолики»: новых замов главы Николаевского облсовета выбрали по накатанной схеме

На сессии в четверг, 23 февраля, двух новых заместителей главы Николаевского областного совета выбрали по накатанному сценарию голосования с «крестиками-ноликами», когда каждая из фракций ставила в бюллетене специальную галочку.

Об этом сообщает «NikLife».

Так, по итогам не совсем тайного голосования первым заместителей облсовета стал депутат от «БПП» Иван Кухта, а заместителем – депутат от «Оппозиционного Блока» Андрей Кротов. Кандидатуру первого поддержали 35 депутатов, остальные 16 проголосовали против. За второго проголосовали 36 депутатов, 15 - против.

Во время подсчета голосов отчетливо было видно, что среди отметок в графе бюллетеня «ЗА» или «ПРОТИВ» той или иной кандидатуры стояли разные галочки: "+", "V", перевернутый знак "V", "-" "V" с точкой снизу и т.д. У каждой фракции была своя отметка, чтобы было ясно, соблюли ли они достигнутые договоренности. При этом отметки "V" с точкой снизу стояли в графе «ПРОТИВ». Скорее всего, их проставили представители фракции «Возрождение».

Напомним, что подобная схема голосования уже использовалась в Николаевском облсовете. По такому же принципу были избраны председатель Виктория Москаленко и ее заместитель Михаил Соколов, который затем утратил доверие у депутатов из-за коррупционного скандала и был отправлен в отставку. Позже участники схемы признались, что голосование «крестиками-ноликами» было продиктована «эффективной» дисциплиной в каждой из фракций. Проконтролировать тогда процесс того, как николаевские депутаты будут голосовать приехал Сергей Березенко. Стоит отметить, что при этом он открестился от слухов о том, что его визит связан с контролем голосования.