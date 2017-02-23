Депутаты утвердили Положение об исполнительных органах Николаевского городского совета

Депутаты Николаевского городского совета утвердили Положение об исполнительных органах Николаевского городского совета.

Соответствующее решение было принято в ходе второго заседания Николаевского городского совета, в четверг, 23 февраля.

Так, в своем докладе о результатах доработки Положения об исполнительных органах Николаевского городского совета, депутат от "Самопомощи" Сергей Исаков сообщил, что вопрос был проработан всеми депутатскими комиссиями. В результате был собран ряд замечаний и рекомендаций к Положению, из которых только 15-20% были удовлетворены.

- По остальным пунктам было отказано, без объяснения причин, - заявил Исаков.

При этом он добавил, что вся эта работа была проведена в течении недели после отрицательного голосования. Однако, по словам Исакова, замечания депутатов не были рассмотрены и их рассмотрение было затянуто, в результате проект решения практически не был пересмотрен.

- Проблема возникла тогда, когда мы на веру проголосовали за структуру Николаевского городского совета. Именно тогда, мы должны были все это рассматривать. Именно тогда мы должны были рассматривать все полномочия органов местного самоуправления, - заявил Исаков.

После этого Исаков зачитал ключевые, по его мнению, замечания к разработанному Положению.

В свою очередь, городской голова Николаева Александр Сенкевич,

- Всем новосозданным структурным подразделениям предоставить свои предложения и согласовать их до 1 июня. Это будет нормально. Мы будем работать, мы будем все видеть, - предложил Сенкевич.

В результате проект решения с внесенными в него изменениями, был вынесен на голосование и поддержан депутатами Николаевского совета.

Напомним, что ранее депутаты Николаевского городского совета на сессии решили доработать положение об исполкоме