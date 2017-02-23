Парламент Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов (Палата представителей) официально подтвердила ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной.

Голосование состоялось в четверг вечером, сообщает "Европейская правда".

За ратификацию Соглашения проголосовало 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против. В отличие от других вопросов повестки дня, голосование по украинскому вопросу происходило по особой процедуре - каждый из депутатов должен был ответить, поддерживает ли он ратификацию, после чего состоялся подсчет голосов.

Голосование состоялось в последний возможный день – с пятницы Палата представителей прекращает работу на период до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Это голосование не является конечным шагом ратификации. Для завершения процедуры должна проголосовать верхняя палата (Сенат), после чего ратификационные грамоты передаются на подпись королю и отправляются в Брюссель. Сейчас в Сенате большинство голосов за Соглашение с Украиной, на весенних выборах его состав не будет меняться.

В то же время, в четверг должны также рассмотреть проект, внесенный противником Украины Гарри Ван Боммелем, который предлагает обязать Украину подписать дополнительный документ к Соглашению об ассоциации.

Напомним, ранее на референдуме большинство жителей Нидерландов проголосовали против Соглашения об ассоциации из-за коррупции в Украине